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Самарские рестораны быстрого питания поднимают цены

20 октября 2022 09:54
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самарские рестораны быстрого питания поднимают цены

Популярная сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно - и точка» с 20 октября 2022 года повысит цены сразу на шесть позиций в меню. Это связано с ростом себестоимости продуктов, пишет ГТРК Самара.

Как известно, подорожание составит 5-10%. Причем плата изменится только на категорию «бургеры». Например, «Биг спешл» теперь можно будет купить за 290 рублей, а не как прежде - 269, «Гранд» - 175 вместо 164, а классический гамбургер за 55 подскочит примерно до 59 рублей. Подорожают и комбо. 

«Несмотря на это, стоимость сэндвичей во "Вкусно – и точка" остается ниже, чем у конкурентов в данной категории», - рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

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