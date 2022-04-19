Самарские производители смогут заявить о себе с помощью платформы «Сделано в России»

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В РФ создали Всероссийское движение в поддержку отечественных брендов.

Проект направлен на поддержку отечественных предпринимателей и импортозамещение.

Российские производители смогут получить информационную помощь и возможность продвижения собственной продукции.

Проект даёт возможность найти реальные ориентиры для принятия решений в сложившейся кризисной ситуации.

Он реализуется в партнёрстве с фондом «Росконгресс», агентством стратегических инициатив, АНО «Российская система качества» и Яндексом.

Вложение денег в отечественные бренды открывает новые возможности для поддержки российских предпринимателей.

«У меня два проекта. Один успешно действующий. Это производство профессиональных манекенов и инструментов модельера для конструирования и пошива одежды. Это действующий международный бизнес с глобальной географией поставок. - рассказал предприниматель, участник команды экспортеров Сколково Виталий Сылка. - Мы ищем возможности для расширения экспорта нашей продукции в обновленных условиях. И я делаю сборку большого проекта по импортозамещению актуальной продукции индустрии моды. Этот проект строится на концепции «Сделано в России». Оргструктура и схема партнерств уже созданы. Готовимся к запуску. Обязательно воспользуюсь возможностями платформы. Спасибо инициаторам и разработчикам. Очень приятно почувствовать заботу со стороны государства и вовлечение в труд предпринимателей. Сама идея очень хороша и полезна для экономики страны».

Малый бизнес сможет бесплатно публиковать и распространять инфоповоды на платформе «Сделано в России».

Среди участников - представители малого, среднего и крупного бизнеса, руководители госучреждений и корпораций, инвесторы, потенциальные партнёры и потребители российских товаров и услуг, представители иностранных СМИ.

В систему входят новостные ленты, каталоги компаний и экспертов. Аудитория проекта составляет более 121 000 постоянных читателей из 114 стран.

Участниками системы стали более 1 500 отечественных предприятий из 11 регионов России.

«Создание данной платформы сейчас очень своевременно. Она могла бы продвинуть российские и, в частности, самарские компании на внутреннем рынке и дать импульс развития российских брендов за рубежом, - говорит председатель клуба экспортеров Самарской области, председатель Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Хилов. - Она могла бы сократить затраты российских компаний на рекламу, что сейчас очень важно. Мы могли бы узнать о своих брендах, которые раньше не имели возможности выдержать конкуренцию с международными компаниями. Это даёт возможность новому бизнесу и стартапам заявить о себе и получить свою долю рынка. Сейчас важно единое информационное пространство в части импортозамещения и развития экспорта. И, если эта площадка сможет в себе всё это собрать, это будет большим подспорьем для российского бизнеса».

Платформа должна помочь бизнесу в продвижении продуктов и поиске партнёров, а государству — в решении задач по импортозамещению.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте «https://madeinrussia.ru/ru?filter=main».