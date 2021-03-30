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Самарские предприниматели могут заявиться на участие в региональном конкурсе «Экспортер года»

30 марта 2021 11:20
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Самарские предприниматели могут заявиться на участие в региональном конкурсе «Экспортер года»

Стартовал приём заявок на участие в самарском региональном конкурсе в области экспорта среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Экспортер года». Конкурс проводится в четвертый раз и объединяет предприятия Самарской области, достигшие наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Условия для развития предпринимательства и увеличения объемов экспортируемой продукции местных производителей в регионе создаются по поручению губернатора Дмитрия Азарова, в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Национальные проекты реализуются в субъектах РФ по поручению Президента страны Владимира Путина.

Приём заявок на участие в главном событии года для экспортеров региона ведется до 16 апреля. Экспортно ориентированные предприниматели могут заявить о себе и своем бизнесе в одной из номинаций. Всего их будет пять: экспортер года в сфере промышленности, в сфере агропромышленного комплекса, сфере услуг, сфере высоких технологий и номинация «прорыв года». 

«Правительство Самарской области и институты развития оказывают помощь действующим и потенциальным экспортерам. Сегодня любой предприниматель региона может быть уверен, что при выходе на экспорт его проконсультируют, обучат, помогут собрать необходимый пакет документов и будут сопровождать на протяжении всей экспортной деятельности, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Подведение итогов совместной работы стало традиционным для нашего региона, и уже в конце апреля мы отметим лучшие практики и успехи наших экспортно ориентированных организаций. Приглашаем к участию и желаем успехов в конкурсе!».

В конкурсную комиссию войдут представители региональных министерств и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

«Три лучших экспортера в каждой номинации получат дипломы и памятные подарки, среди которых: сертификат на авиаперелеты, сертификат на создание презентационных материалов на сумму до 50 тысяч рублей, сертификат на обучение по профилю деятельности на сумму до 40 тысяч рублей», - рассказала директор Центра поддержки экспорта Самарской области Ольга Золотарева


Чтобы заполнить анкету для участия в конкурсе, переходите на специальную страницу конкурса по ссылке. Общие вопросы по премии можно задать по телефону +7 (917) 165-03-50 или по почте expoprof-samara@yandex.ru

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