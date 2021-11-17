Самарские IT-специалисты смогут получить до 300 млн руб. на свои разработки

141

Гранты от 20 до 300 млн руб. на разработку отечественных IT-решений, а также от 120 до 300 млн руб. на цифровую трансформацию компаний получат российские компании-разработчики в сфере интернет-коммуникаций.

Российские стартапы и компании, разрабатывающие коммуникационные, досуговые и игровые сервисы, смогут получить грантовую государственную поддержку. Для этого цифровые решения должны быть отечественными и соответствовать приоритетным направлениям. Бюджетное финансирование стоимости проекта составит до 50%. Деньги по гранту можно направить на зарплаты сотрудникам, приобретение программного обеспечения, оборудование и другие целевые расходы.

Гранты выделяются в рамках реализации дорожной карты «Новые коммуникационные интернет-технологии» АНО «Диалог» и Ростелеком.

Заявки на гранты принимаются до 2023 года. Для участия необходима регистрация в личном кабинете на сайте РФРИТ или подтвержденная учетная запись юрлица на Госуслугах. Требуется выбрать программу поддержки, ознакомиться с перечнем документов и методическими рекомендациями. Подать заявку и узнать подробности об условиях конкурса можно на сайте Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). https://xn--h1apajh.xn--p1ai/support-measure/

В обоих грантовых направлениях акцент сделан на платформы видеохостинга и распознавания речи, технологии выявления фейков и дипфейков, программные комплексы анализа пользователей, таргетированной автогенерации контента и другие.

«Важность и необходимость таких конкурсов очевидна. Разработка отечественных решений для выявления и противодействия фейкам ставится как одна из задач при определении победителей. Российские технологии распознавания речи, лица, голоса давно уже применяются крупными корпорациями, в том числе отечественными, но новые технологии в этом направлении никогда не помешают. Чем их будет больше – тем лучше. Нужны дополнительные решения, чтобы составить глобальную конкуренцию на мировом рынке, - отметил руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин. - Хорошо, когда дается федеральная поддержка на разработку и внедрение таких российских технологий, это говорит о важности и серьезности задачи по борьбе с фейками. То есть государство обратило на это внимание и готово финансировать IT-решения, которые соответствуют этой задаче. Но, подчеркну, борьба с фейками – это лишь одно из направлений господдержки».

В Институте искусственного интеллекта Самарского университета также отметили, что господдержка на разработки в сфере IT для цифровой трансформации производственных и управленческих процессов своевременна и востребована, т.к. согласно исследованиям, технологическая повестка взяла курс на использование искусственного интеллекта в рамках глобальной цифровизации.

«Руководство бизнес-компаний и предприятий уже выстраивает свой диалог с рынком услуг в сфере ИИ, формируя свои перечни запросов на поиск инновационных решений и проводя поиск организаций для обучения своих сотрудников инструментам и новым технологиям в сфере ИИ. Это направление с годами будет только набирать обороты. Самарский университет также активно включился в эту работу, у нас есть все необходимые компетенции для создания IT продуктов для цифровой трансформации разного рода процессов», - рассказал инженер 2 категории Института искусственного интеллекта Роман Хабибуллин.

Господдержка позволит запустить проекты в течение ближайших 2,5 лет. При этом следует учесть, что, по словам Дмитрия Камынина, РФРИТ, как правило, не дает финансирование на реализацию идеи или компаниям-стартапам. Фонд чаще выделяет средства компаниям с историей, зарекомендовавших себя на рынке, которые могут предлагать новые идеи, стартапы в части решения поставленных задач. Причем эти проекты уже должны находиться на стадии внедрения или апробации, то есть уже должна быть проделана начальная работа, должны быть понятны источники софинансирования проекта.