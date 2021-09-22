Самарские депутаты добавили денег на тепло и жилье

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В Самарской городской думе утвердили изменения в бюджет 2021 года, необходимые для решения социальных вопросов. Заседание профильного комитета состоялось в конце прошлой недели, пишет газета «Самарское обозрение» 20 сентября.

Образовавшиеся, благодаря безвозмездным поступлениям и собственным доходам города, дополнительные средства будут направлены на поддержку муниципальных предприятий, содействие добровольным дружинникам, обеспечение жильем тружеников тыла и оплату труда работников дошкольного образования.

Решение, как именно будут распределены средства, в минувший четверг согласовали члены бюджетного комитета, а затем утвердили на заседании городского парламента, сообщает Обозрение.

О новых параметрах бюджета на 2021-й и плановый период 2022-23 гг. депутатам доложила руководитель городского департамента финансов Оксана Данилова. Доходы города на 2021 г. запланированы на уровне 32,86 млрд рублей, расходы составят 33,48 млрд.

По словам г-жи Даниловой, изменения учитывают средства, поступившие из бюджета вышестоящих уровней, а также связаны с корректировкой налоговых и неналоговых поступлений и перераспределением бюджетных ассигнований.

Оксана Данилова сообщила, что город смог увеличить собственные доходы – на 200 млн рублей, в том числе по земельному налогу – на 31 млн рублей. От продажи земельных участков городской бюджет выручил 59 млн рублей, а доходы от использования имущества составили 92 млн. Еще на 10 млн рублей удалось пополнить казну за счет платежей на пользование природными ресурсами.

Дополнительные доходы чиновники предложили направить на обеспечение деятельности МП «Инженерная служба» в части погашения имеющейся задолженности перед ресурсоснабжающей организацией. Представители администрации пояснили, что накануне прошлого отопительного сезона обанкротились несколько теплоснабжающих организаций и их котельные были переданы городу, а муниципальное предприятие вынуждено было взять на себя их ремонт и содержание.

Поступившие в Самару из вышестоящих бюджетов 14,3 млн рублей было решено направить на поддержку добровольной народной дружины, покупку жилья для тружеников тыла и выплаты работникам дошкольного образования.