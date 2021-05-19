Самарские аграрии завершают посев яровых

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Аграрии Самарского региона вышли на финишную прямую ярового сева. По состоянию на 19 мая 2021 года засеяно более 1,34 млн. га (90%). Ближе всех к окончанию работ хозяйства Ставропольского, Кошкинского, Алексеевского районов.

Ряд муниципальных районов завершили сев яровых зерновых и зернобобовых культур. Всего в настоящее время данные культуры посеяны на площади 670 тыс. га, в том числе более 151 тыс. га пшеницы, 260 тыс. га ячменя. Под подсолнечником занято уже более 578 тыс. га, или 86% от запланированных к севу площадей.

В текущем году, в соответствии с задачами, поставленными Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, сельхозтоваропроизводители региона ведут активную работу по увеличению объемов вносимых минеральных удобрений. Яровой сев с внесением минеральных удобрений проведен на площади 462 тыс. га, а озимые подкормлены на площади 451 тыс. га.

Специализированные предприятия региона продолжают посадку картофеля и сев овощных культур. На сегодняшний день посажено более 3,4 тыс. га «второго хлеба» и посеяно более 2,2 тыс. га овощей.

Наряду с севом аграрии региона продолжают работы по защите растений: от сорной растительности обработано 315 тыс. га посевов, от болезней – 223 тыс. га, от вредителей – 243 тыс. га. Кроме того, на площади свыше 300 тыс. га первый раз проведена обработка паров, ряд хозяйств приступили к обработке второй раз.

Также сельхозпредприятия региона активно включились в работу по вводу неиспользуемой пашни в сельскохозяйственный оборот. На отчетную дату введено 1,3 тыс. га. Всего в 2021 году планируется ввести в оборот 16 тыс. га земель сельхозназначения, сообщает пресс-служба облправительства.