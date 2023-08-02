Самарские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

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В Самарской области аграрии собрали первый миллион тонн зерна. Убрано 372,6 тысяч гектаров. Средняя урожайность на данный момент составляет более 28 ц/га. По валовому сбору зерна лидируют сельскохозяйственные предприятия Большечерниговского (101,5 тысяч тонн) и Большеглушицкого (88,4 тысяч тонн) районов. Уборочная страда идет полным ходом во всех 27 районах области.



Обеспечение продовольственной безопасности, внедрение отечественных разработок и технологий – основные задачи, поставленные Главой региона Дмитрием Азаровым перед предприятиями АПК Самарской области.



В общем объеме намолоченного зерна озимая пшеница занимает более 87%. Лидерами по урожайности этой культуры являются Кошкинский (35,2 ц/га), Кинельский (33,9 ц/га) районы.



На 1 августа убрано 67% озимого клина и 1/3 от общей площади, занятой зерновыми культурами.



На Агрополигоне «Приволжье» первыми поспели сорта самарской селекции Пересвет и Финист. «Мы рады, что самарские сорта первыми подошли к уборке, – говорит Рашит Акиров, коммерческий директор направления Семена компании «СЕВ-07». – Тем самым они подтвердили авторитет самарских селекционеров, которые создали их специально для экстремально жарких температур и засухи. Даже в таких условиях они дают достойный урожай, и сельхозпроизводители ПФО могут с уверенностью в результате использовать их в севообороте с озимой пшеницей».



«Несмотря на все капризы природы, которые случаются в наших широтах, хлеба вышли достойные. Сейчас главное все убрать без потерь», - говорит механизатор Александр Беляев из Хворостянского района.



В «КХ Волгарь» в этом году к уборке 5,5 тыс. га озимых. Все сорта районированные – Новоершовская, Вьюга и Жемчужина Поволжья. При контрольном обмолоте получили свыше 50 ц/га. «Конечно, не обошлось без проблем – ранняя весна, возвратные холода. Но хлеб идет хороший, урожайность есть. Настроение отличное. Мне нравится, как сыпется зерно, как работает комбайн. Душа радуется», – поделился механизатор предприятия Юрий Казанцев.



Также аграрии региона продолжают уборку овощей, заготовку кормов на зиму, подготовку почвы и засыпку семян под будущий урожай.



Фото - ГБУ ДПО «Самара – АРИС»