Самарская область вошла в ТОП-3 по объему поддержки конкурса Фонда президентских грантов

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В четверг, 13 января, в Москве были подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году. По его результатам 65 некоммерческих организаций Самарской области получат финансовую поддержку на общую сумму в 119,7 млн рублей, которые будут направлены на реализацию социально-значимых проектов. Это третий результат среди всех регионов страны, включая Москву и Санкт-Петербург.

Конкурс Фонда президентских грантов, созданный по поручению Главы государства Владимира Путина, проводится ежегодно с целью поддержки различных социальных инициатив некоммерческих организаций. Среди наиболее популярных грантовых направлений — защита здоровья граждан, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, социального обслуживания и поддержки жителей страны всех возрастов. На первый конкурс 2022 года было подано 10 484 проекта из всех 85 регионов РФ. Заявки оценивала независимая комиссия, в которую входили 563 эксперта. Победители были определены 13 января на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

По итогам конкурса победителями были признаны 65 некоммерческих организаций Самарской области. На реализацию своих проектов они получат 119,7 млн рублей. По объему грантовой поддержки Самарская область вошла в ТОП-3, пропустив вперед только Санкт – Петербург и Москву. Стоит отметить, что Самарская область ежегодно входит в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов. Такие результаты возможны благодаря масштабной работе, которая проводится Правительством Самарской области и Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым по поддержке НКО и социально-значимых проектов. В последние годы общественным инициативам на региональном уровне оказывается беспрецедентная поддержка. В том числе, самарским НКО оказывается всесторонняя помощь при формировании и подаче заявок на конкурс Фонда президентских грантов. Это полностью соответствует поручению Президента страны Владимира Путина, отмечавшего необходимость главам субъектов страны проводить подобную работу по поддержке социально-значимых инициатив.

«Стремление изменить, улучшить жизнь в своем городе, селе, дворе, созидательная энергия людей – это и есть главная движущая сила нашего общества, нашего региона. А задачу государства, свою задачу я вижу в том, чтобы создать условия для самореализации граждан, для помощи тем, кто в этом нуждается», — отмечал Губернатор Дмитрий Азаров.

Реализация поддержанных проектов начнется уже 1 февраля. НКО Самарской области с помощью грантовой поддержки будут реализовывать различные проекты широкого спектра направлений: творческое развитие детей, помощь людям с ограничениями здоровья, инициативы в сфере добровольчества, экологии, окружающей среды, физкультуры и спорта, поддержка пожилых людей и семей, проведение культурных, образовательных, образовательных, мероприятий, защита окружающей среды и многое другое. Проекты направлены на защиту и заботу о жителях Самарской области, создание условий для их самореализации и развития, улучшение условий жизни людей, сохранение и преумножение культурных, исторических традиций региона.

«Столько неравнодушных, инициативных, отзывчивых людей живет на нашей земле, людей, которые занимаются социальными проектами, крайне важными, нужными региону, и самое главное, людям»,- подчеркивал Дмитрий Азаров, говоря о стремительном развитии института НКО в Самарской области.

Среди самарских победителей первого конкурса Фонда президентских грантов 2022 года — проекты, которые успешно реализуются в Самарской области не первый год и давно зарекомендовали себя. Например, такие как «Том Сойер Фест» и «Крылья Мечты» (занятия футболом для детей и молодежи с ограничениями здоровья).

Есть и новые инициативы. Так грант получит проект Самарского епархиального церковно-исторического музея. Музей, основанный в 1997 году, является первым епархиальным музеем в России, который был зарегистрирован как учреждение культуры. Проект, получивший грантовую поддержку, предусматривает комплекс культурно-просветительских мероприятий на территории Самарской области.

«Заявку на конкурс Фонда президентских грантов наша организация подавала впервые, хотя мы и знали, что он проводится не один год. Раньше нас пугала подготовка документов, казалась чересчур сложной. Летом узнали, что при поддержке Правительства Самарской области проводятся специальные курсы для тех, кто собирается участвовать в этом конкурсе, обратились к помощи этих курсов, и получили всестороннюю поддержку. На курсах нам все подробно и наглядно объяснили, выдали методические материалы, помогли во всех вопросах с заявкой, назначили прекрасного куратора – Сергея Страшнова. Эти курсы стали ключевой причиной, по которой мы подали заявку, а в дальнейшем – победили, – рассказал куратор проекта, научный сотрудник Самарского епархиального церковно-исторического музея Дмитрий Овчинников, – Наш проект носит научно-культурный и просветительский характер. Он направлен на развитие музейного дела, сохранение и преумножение истории самарского края. Мы запланировали проведение научной конференции, выставки, открытых лекций, посещение участниками конференции знаковых религиозных мест нашего края. В мероприятиях будут принимать участие как представители научно-музейного сообщества, так и жители области, студенты, школьники»

Помимо основного конкурса Фонд президентских грантов дополнительно направит в субъекты РФ средства на софинансирование поддержки НКО на региональном уровне (в первую очередь для тех, кто не победил в конкурсе). При распределении средств учитывалось, насколько хорошо организаторы конкурсов в регионах справились со своей работой в прошедшем году. Так Самарской области будет направлено 41,1 млн рублей – заявка региона была одобрена на 100%.

Уже 1 февраля стартует прием заявок на второй конкурс 2022 года. Условия участия и список победителей первого конкурса размещены на сайте Фонда президентскиегранты.рф