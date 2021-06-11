Самарская область вошла в число регионов-лидеров по имущественной поддержке малого бизнеса

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Самарская область стала участником общероссийского совещания, главной темой которого стала имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан. Организатором события стала Корпорация МСП. В совещании также приняли участие полномочные представители Президента РФ, территориальные органы Росимущества, а также 85 субъектов страны.

В ходе совещания были озвучены результаты работы регионов – Самарская область вошла в число лидеров по предоставлению бизнесу имущественной поддержки, наряду с Ленинградской, Пензенской, Смоленской областями, а также Краснодарским краем. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Создание условий для легкого старта в бизнесе, развития предпринимательства – одно из направлений стратегии лидерства, обозначенной Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - отмечал глава региона в своем Послании.

Организация мероприятия была нацелена на увеличение объемов и обеспечение регулярного выставления на торги публичного имущества, информирования бизнес-сообщества о возможностях имущественной поддержки.

«В Самарской области предприниматели и самозанятые могут рассчитывать на льготную аренду офисов в бизнес-инкубаторах и оборудованные рабочие места в коворкинге регионального центра «Мой бизнес», который мы открыли в Самаре, в апреле этого года. Здесь для предпринимателей и самозанятых мы установили нулевую арендную ставку, которая будет действовать до конца 2021 года. Коворкинги также созданы в центрах Сызрани и Новокуйбышевска, местные предприниматели могут подавать заявки и использовать существующую возможность. Во всех центрах «Мой бизнес» предусмотрены комнаты для переговоров и конференц-залы, доступные для предпринимателей, которые нуждаются в площадках для проведения деловых встреч и мероприятий», - рассказал о существующих мерах поддержки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Узнать все о действующих возможностях имущественной поддержки представители бизнеса могут на сайте mybiz63.ru, а также в региональном центре «Мой бизнес» или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.