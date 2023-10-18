Самарская область вошла в число лидеров по уровню развития ИТ-индустрии

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По итогам 2022 года Самарская область в рейтинге регионов России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения вошла в Топ-5 регионов, расположившись в группе «Лидеры». В рейтинге регионов по динамике развития софтверной индустрии наш регион вошел в топ-3 в группе «Лидеры», уступив лишь Воронежской и Ростовской областям. По экспорту софтверных компаний Самарская область стабильно входит в топ-10, занимая последние три года 8-ю позицию.



Такие данные содержатся в рейтинге регионов России по уровню развития ИТ-индустрии и разработки ПО в 2022 году, составленном некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ».



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет развитию ИT индустрии самое пристальное внимание: в регионе успешно работают сотни компаний, ориентированных на информационные технологии, ежегодно проходят десятки мероприятий в сфере ИТ и информационной безопасности.



Цель рейтинга заключается в том, чтобы оценить, в каком состоянии находится индустрия разработки программного обеспечения на региональном уровне и какие у нее перспективы развития.

«Считаю, что это очень знаковый показатель, характеризующий развитие региона с точки зрения доступности потенциально возможных услуг и, соответственно, качества разрабатываемых программных продуктов», – отметил врио заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.



По его словам, тренды в регионе задают местные компании-разработчики ПО, которые в том числе при взаимодействии с операторами телекома внедряют продуктовые решения и в бизнес, и в жизнь. Различные платформы и геоинформационные системы, созданные самарскими айтишниками, используются в 180 странах мира.