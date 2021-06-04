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Самарская область - в топ 10 Национального рейтинга состояния инвестклимата АСИ

4 июня 2021 11:59
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Самарская область - в топ 10 Национального рейтинга состояния инвестклимата АСИ

Об этом стало известно в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме-2021(ПМЭФ), где Агентство стратегических инициатив (АСИ) подвело итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 
Рейтинг состояния инвестклимата проводится АСИ по поручению Президента страны Владимира Путина. Он составляется на основе отзывов предпринимателей, ведущих деятельность в субъектах РФ: именно профессиональное сообщество оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.
Самарская область уже четвертый год показывает одну из лучших динамик в стране, год за годом улучшая свои позиции. Так, в 2018 году губерния поднялась с 65 на 48-е место. В 2019 году регион поднялся сразу на 24 позиции, заняв 24-е место, а в 2020-м губерния преодолел еще две позиции, заняв 22-е место.
В 2021 году Самарская область  продемонстрировала скачок на 14 позиций, поднявшись с 22 на 8 место рейтинга. Таким образом, Самарская область под руководством Дмитрия Азарова поднялась вверх в общей сложности на 57 позиции Национального рейтинга. Это зримый результат системной работы всей управленческой  команды и бизнеса региона.

Теги: АСИ инвестклимат рейтинг экономический форум

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