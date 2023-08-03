Самарская область успешно преодолевает последствия кризисных явлений в экономике

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В Правительстве региона обсудили итоги исполнения областного бюджета за первое полугодие текущего года. Вопрос рассматривался на плановом заседании областного Правительства, которое провел 2 августа 2023 года глава регионального кабмина, первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. В обсуждении вопросов повестки, помимо глав министерств и ведомств, приняли участие депутаты Самарской Губернской Думы, представители надзорных органов, главы отдельных муниципальных образований.



Отчет об исполнении бюджета представил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. Как сообщил руководитель ведомства, за прошедшее полугодие в областной бюджет поступило 141 млрд 170 млн рублей доходов, что составляет 57,7% от годовых плановых назначений.



Расходы областного бюджета за первое полугодие 2023 года составили 129 млрд 917 млн рублей. Наибольший удельный вес в расходах областной казны составили перечисления на национальную экономику – 36 млрд рублей, на социальную политику – 33 млрд рублей и на образование – 27 млрд рублей.



«Публичные нормативные обязательства и обязательства перед поставщиками и подрядчиками исполнялись в установленные сроки», - подчеркнул Андрей Прямилов.



«Формирование доходной части бюджета происходит в строгом соответствии с планом. Все расходные обязательства Самарской области, безусловно, будут выполнены. К тому же, у нас очень неплохие перспективы на поступление доходов в бюджет во втором полугодии текущего года. Уверен, что отставание от уровня 2022 года будет ликвидировано. У нас хорошие показатели роста физических объемов промышленного производства в обрабатывающем секторе, прирост составил 10,6%. Постепенно меняется ситуация с уровнем цен на отгружаемую продукцию промышленных предприятий. В начале года они существенно снижались из-за ограничений по экспорту, а сегодня мы видим, что экспорт восстанавливается, и уровень отгрузки в стоимостном выражении растет. Неплохо поступают налоги физических лиц, в том числе в муниципальные бюджеты. Здесь темпы роста, даже несмотря на налоговые вычеты, превышают двукратную величину. Это позволяет нам не только планировать расходы текущего года, но и прогнозировать 100-процентное исполнение долгосрочных инвестиционных обязательств и долгосрочных обязательств по социальной поддержке граждан», - такой прогноз развития ситуации с поступлением доходов в областной бюджет дал Виктор Кудряшов.

Региональный кабинет министров единогласно утвердил отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие.