Самарская область стала лидером рейтинга по реализации федерального проекта «Производительность труда»

206

Самарская область заняла второе место в рейтинге субъектов Российской Федерации по реализации федерального проекта «Производительность труда» в 2024 году. Итоги были подведены в рамках VII федерального форума «Производительность 360», который прошел в Москве на ВДНХ.

Церемония награждения регионов стала ключевым событием форума. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников объявил тройку финалистов в номинации «Регион-лидер по производительности труда за 2024 год». В их число наряду с Самарской областью вошли Краснодарский край и республика Татарстан.

«Наш регион подтвердил статус одного из лидеров национальной экономики. Второе место — это результат эффективной работы Минпромторга Самарской области, Регионального центра компетенций, а также предприятий», - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Самарская область с 2018 года стабильно находится на лидирующих позициях. На сегодняшний день в национальном проекте участвуют 213 компаний из различных отраслей экономики области. Суммарная выручка предприятий-участников составляет 351 млрд рублей, а общая численность их сотрудников превышает 483 тысячи человек.

«Это не предел. Мы будем продолжать работу по вовлечению новых предприятий в проект, повышению компетенций сотрудников, чтобы и в дальнейшем оставаться в лидерах по производительности среди регионов. Наша цель – первое место в следующем году», — говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», в состав которого входит федеральный проект «Производительность труда», позволила предприятиям Самарской области добиться значительных результатов. После внедрения инструментов бережливого производства в среднем достигнуто:

- снижение времени протекания процесса на 34% (максимальный показатель — 99,9%);

- снижение объема незавершенного производства на 36% (максимальный показатель — 100%);

- увеличение выработки в потоке на 36% (максимальный показатель — 253,6%).

«Эти цифры говорят не только о глубокой вовлеченности предприятий-участников в процесс непрерывных улучшений, но и о профессионализме экспертов нашего самарского РЦК, как оператора проекта в регионе», — говорит глава областного минпромторга.

За семь лет участия в проекте в регионе сформировалась группа предприятий-лидеров, повысивших свою эффективность в несколько раз. В нее входят «Пегас-Агро», «Самараавтожгут», «Лука», «Авиакор», «Электрощит-ТМ Самара», «Сатурно-ТП», «ПСА ВИС-Авто», «Молокозавод Пестравский», «Тольяттикаучук» и другие. Методическую поддержку компаниям на всех этапах оказывали федеральный и региональный центры компетенций в сфере производительности труда.

Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Промышленность», неоднократно подчеркивал, что национальные проекты являются ключевым инструментом достижения целей развития региона, повышения качества жизни граждан и укрепления экономики. Главой региона поставлена задача привлекать к участию в проекте «Производительность труда» как можно больше предприятий и обеспечить для них максимальную доступность методик повышения производительности труда.

Узнать подробнее о возможностях для бизнеса в рамках нацпроекта можно на официальных ресурсах: производительность. рф и эффективность. рф

Фото – министерство промышленности и торговли Самарской области