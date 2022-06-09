Самарская область примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме

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На стенде региона будут представлены макеты развития территории возле "Самара Солидарность Арена", продукции "Электрощит", "Пегас-Агро", "Феррони", инсталляция "Умной дороги".



Запланировано участие самарской делегации в заседаниях Российско-Катарского, Российско-Турецкого, Российско-Египетского, Российско-Арабского деловых советов, совместные мероприятия с Союзом китайских предпринимателей, Советом по сотрудничеству с Индией, представителями бизнес-сообщества стран Африки и Южной Америки.



Запланированы встречи с ПАО "НОВАТЭК", ГК "Ренова", "Газпром-Нефть", "ВЭБ-РФ", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Банк "ВТБ", "Дом.РФ", "Ростелеком", "Росагролизинг", "Автодор", ПИК, Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых.



Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве с Марий Эл, Чувашской Республикой, Ульяновской, Саратовской, Нижегородской и Оренбургской областями, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО