Самарская область представит свои достижения на выставке-форуме на ВДНХ

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В Самарской области развернута масштабная подготовка к выставке-форуму «Россия», которая будет проводиться по поручению Президента РФ Владимира Путина в Москве. Она будет проходить в период с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. В списке участников - субъекты РФ, федеральные министерства и ведомства, корпорации, иностранные государства. Мероприятие призвано продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, АПК, транспорт, строительство, науке и культуре, представить положительный опыт развития регионов, содействия дальнейшему международному сотрудничеству.



Участником этого грандиозного события станет Самарская область. На стенде региона будут представлены достижения региона в различных сферах: наука, образование, спорт, медицина, промышленность, транспорт, IT-технологии, культура и искусство, туризм. Посетители экспозиции смогут ознакомиться с изменениями в Самарском регионе за последние годы в промышленности и инвестиционной инфраструктуре, строительстве и городской среде, транспортной инфраструктуре, туризме и социальных сферах.



Ранее губернатор Дмитрий Азаров анонсировал, что помимо красивой и достойной экспозиции, проектов и достижений Самарской области там будут представлены также общественные инициативы и проекты жителей региона.



Мероприятие пройдет на одной из ведущих выставочных площадок страны - ВДНХ. В этом году ей исполняется 84 года https://vdnh.ru/specials/birthday/.



ВДНХ - это визитная карточка Москвы и страны в целом. Это масштабное многофункциональное пространство, которому нет аналогов в мире. Здесь на одной территории в 325 гектаров разместились исторические павильоны, современные музейно-выставочные пространства, зеленые зоны и объекты ландшафтного искусства.



С момента открытия в 1939 году Выставка была территорией демонстрации передовых достижений страны. Эта традиция продолжается и в наши дни. 29 марта вышел Указ Президента РФ Владимира Путина «Об Организационном комитете по подготовке и проведению Международной выставки-форума «Россия»», в котором он поручил провести на ВДНХ Международную выставку-форум «Россия».



Архитектурный ансамбль ВДНХ

В 2014 году началась программа возрождения ВДНХ. Главная выставка страны — одна из самых масштабных в Москве площадок по объемам реставрации. Общая площадь отреставрированных исторических павильонов превышает 55 тысяч квадратных метров.

На Выставке расположено 49 объектов культурного наследия. Архитектурный ансамбль ВДНХ не имеет аналогов в мире. Одними из самых узнаваемых символов Выставки являются знаменитый монумент «Рабочий и колхозница», арка Главного входа, фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», исторические павильоны и другие памятники советской эпохи.

Познакомиться подробнее с объектами, расположенными на Выставке, можно в разделе «Места» на официальном сайте ВДНХ.



Музейный город ВДНХ

Музейный город ВДНХ объединяет более 20 музейно-выставочных пространств. Основные экспозиции и временные выставочные проекты посвящены различным сферам искусства и науки, национальным культурам и отраслям промышленности. Коллекции музеев рассказывают об истории развития общества: от возникновения письменности до освоения космоса.

Собственными проектами Музейного города ВДНХ являются Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», Музей ВДНХ, интерактивный музейный комплекс «Буран». Музейный город постоянно совершенствуется и запускает новые проекты. Так, в 2022 году кластер пополнился шестью резидентами: Музеем городского хозяйства Москвы, Центром современных биотехнологий Музей БИОТЕХ, выставкой «12 признаков живого» Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева, Центром креативного арт-дизайна La Atmosfera, вертолетом Ми-8 и истребителем Су-27.



Проект «Знание. ВДНХ»

Флагман образовательной деятельности ВДНХ — культурно-просветительский проект «Знание. ВДНХ» — проводится с 2016 года и объединяет актуальные темы, ведущих ученых, исследователей, популяризаторов науки и экспертов из различных областей науки и искусства. Для гостей Выставки организуют лекции, творческие встречи, фестивали, мастер-классы, концерты, спектакли и пленэры. Каждый сезон образовательная программа ВДНХ расширяет масштаб: растет количество мероприятий и посетителей, добавляются новые форматы, темы и направления.

Основными площадками проекта «Знание. ВДНХ» являются павильон «Рабочий и колхозница», Музей славянской письменности «Слово», Центр «Космонавтика и авиация» и другие площадки Музейного города ВДНХ.



Природная территория ВДНХ

Зеленые зоны Выставки знакомят гостей с произведениями искусства ландшафтного дизайна и архитектуры. Среди достопримечательностей — цветочные партеры Центральной аллеи, Мичуринский сад, дубовая роща, каштановая роща и каскад Каменских прудов.

Ландшафтный парк ВДНХ объединяет пять тематических зон: «Природа ботаническая», «Природа развлечений», «Природа дикая», «Природа наук и искусств» и «Природа культивируемая». Зоны символизируют переход от дикой природы к среде, возделываемой человеком. Среди наиболее интересных локаций в зоне «Природа культивируемая» Ландшафтного парка — воздушная экотропа, урбан-тропа «Лента Мебиуса» и Зеленый лабиринт.

Выбрать подходящую зону для путешествия по миру природы ВДНХ поможет специальный проект на сайте «Лучшее прогулочное пространство Москвы».



Спортивный досуг на ВДНХ

Главная выставка страны является точкой притяжения для всех любителей активного образа жизни. На территории созданы условия для занятий более чем 20 видами спорта. Здесь доступны площадки для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, столы для настольного тенниса, шахмат и шашек, теннисный корт и многое другое. На Выставке есть клубы по киле, лапте, волейболу, лакроссу, фрисби, традиционной китайской гимнастике цигун, кроссминтону и капоэйре.

Для удобства посетителей всю информацию об инфраструктуре для активного отдыха собрали в онлайн-проекте «Спорт на ВДНХ».



Гастрономический кластер ВДНХ

ВДНХ — крупнейшая система общественного питания среди парковых и озелененных территорий в Москве. Более 200 точек общественного питания органично встроено в единый архитектурный комплекс Выставки и готово одновременно принять более 10 тысяч посетителей.

На ВДНХ можно попробовать фирменную гастрономическую продукцию: лимонад «Выставочный», мороженое с воссозданным историческим вкусом, «Выставочный» трдельник и пончик «Выставочный», разработанный по специальной рецептуре со сливовым джемом.

Для посетителей доступен «Гастрономический путеводитель», который включает информацию обо всех заведениях, размещенных на территории Выставки.



Развлекательные мероприятия на ВДНХ

ВДНХ как главная событийно-развлекательная площадка России объединяет на своей территории мероприятия различного уровня: общегородские, собственные и гостевые. Здесь традиционно отмечают множество городских праздников, среди которых: Новый год, День Победы, День защиты детей, День России, День рождения ВДНХ, День города, День народного единства и другие.

Центральное место в летнем календаре событий ВДНХ всегда занимают активности под открытым небом. Например, фестиваль народного гостеприимства «Дружба народов», концерты в Зеленом театре, выступления музыкантов в рамках проекта «Музыка на крыше».

В Центре национальных конных традиций проходят значимые конноспортивные мероприятия России, показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и конных коллективов России, соревнования по джигитовке и конкуру, тентпеггингу, хоббихорсингу и другие мероприятия. Также гости могут увидеть спектакли в Конном театре Кремлевской школы верховой езды.

Детей и родителей приглашают в детский интерактивный Театр сказок — мультимедийное пространство, где каждый может взаимодействовать с персонажем и влиять на сюжет сказки.

Регулярные собственные мероприятия проходят и у резидентов Выставки: мультимедийного центра «Союзмультпарк», самой масштабной интерактивной выставки достижений робототехники в России «Робостанция», интерактивного парка развлечений и развития «Городская ферма», а также у других площадок.

Познакомиться подробнее со всеми мероприятиями, запланированными на территории ВДНХ, можно в разделе «События» на официальном сайте.