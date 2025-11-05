Самарская область погасила 1 миллиард рублей по облигациям и снизила стоимость обслуживания долга до минимума

151

5 ноября 2025 года Самарская область перечислила 1 млрд рублей в счёт частичного погашения номинальной стоимости гособлигаций выпуска 2020 года (20% от номинала) и выплатила купонный доход на 28,9 млн рублей. Выплаты произведены в срок и в полном объёме. Об этом рассказала заместитель председателя Правительства-министр финансов Самарской области Ольга Собещанская в ходе пресс-конференции по вопросам финансового обеспечения региона.

Размещение выпуска на 5 млрд рублей состоялось 11 августа 2020 года на ПАО «Московская биржа». Срок обращения – 6 лет, купон – квартальный, ставка – 5,8% годовых. Это лучшая ставка для региона на рынке субфедеральных заимствований с 2003 года.

После частичного погашения номинала государственный долг региона составляет 48,9 млрд рублей: 2,2 млрд – ценные бумаги, 46,7 млрд – бюджетные кредиты из федерального бюджета. По классификации Минфина РФ Самарская область относится к субъектам с высоким уровнем долговой устойчивости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Самарской области на уровне «AА(RU)» с прогнозом «Позитивный», что свидетельствует о высокой кредитоспособности региона и устойчивости его финансовой системы.

Взвешенная долговая политика позволила в 2025 году сократить план по заимствованиям, снизив первоначально запланированные расходы на его обслуживание. Доля расходов на обслуживание долга в расходах областного бюджета – 0,4%, что является минимальным, средняя стоимость обслуживания портфеля – 1,6% годовых, что также является минимальным значением с 2003 года.

«Мы сократили объёмы привлечений, дефицит и стоимость обслуживания долга, усилив финансовую устойчивость региона. Каждый рубль заимствований направлен на развитие с последующей отдачей в экономике и бюджете в виде налогов – именно с таким принципом у нас заложена программа заимствования», - отметила Ольга Собещанская.

Фото: "Волжская коммуна"