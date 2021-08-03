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Самарская область – на втором месте в стране по реализации национального проекта «Производительность труда»!

3 августа 2021 13:35
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Самарская область – на втором месте в стране по реализации национального проекта «Производительность труда»!

В понедельник, 2 августа 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел традиционное оперативное совещание, в котором в режиме видеоконференцсвязи приняли участие члены Правительства, руководители ведомств региона, главы крупнейших муниципалитетов.

В рамках повестки на оперативном совещании рассмотрели оперативную обстановку на территории области. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, на территории региона в период с 26 июля по 1 августа не произошло чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем, в регионе остается достаточно напряженной пожароопасная обстановка. Только на минувшей неделе произошло 147 техногенных возгораний, 4 низовых лесных пожара. В 75 случаях причиной природных пожаров становился неконтролируемый сельскохозяйственный пал сухой травы.

Председатель областного Правительства обратился к главам муниципалитетов: «Есть четкий механизм выявления виновников несанкционированных палов и их наказания: лишение мер господдержки, предъявление ущерба. Предлагаю чаще использовать эти меры. В прошлом году они применялись в единичных случаях, механизм отработан, в этом году эту практику нужно тиражировать».
Кроме того, глава регионального кабмина напомнил, что в связи с жаркой и сухой погодой на территории большинства районов в ближайшие дни будет введен пятый класс пожарной опасности, и, в связи с этим, призвал глав муниципальных образований относиться к профилактике пожаров с особым вниманием.

Отдельно участники совещания рассмотрели промежуточные итоги реализации национального проекта «Производительность труда». Министр промышленности и торговли Андрей Шамин сообщил, что она идет опережающими темпами. По итогам первого полугодия, Региональный центр компетенций в сфере производительности Самарской области – основной оператор нацпроекта - занял второе место в стране, поднявшись с 9 места рейтинга.

Региональную составляющую нацпроекта «Производительность труда» регион реализует с 2021 года. В состав национального проекта входят два региональных проекта:
– «Системные меры по повышению производительности труда»,
– «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

В рамках нацпроекта установлено 14 целевых показателей, досрочно выполнено 12 из них. При этом результаты исполнения ключевых показателей нацпроектов значительно превышает план. Так, по показателю «Количество предприятий – участников, вовлеченных в реализацию нацпроекта через получение адресной поддержки» при плановом значении 97 предприятий фактическими участниками стали 110.

Плановое значение показателя «Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда» составляло 1105 человек, фактическое исполнение - 1420 человек, что на 28% больше.
«Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда» должно было составить 44 человека, но на деле обучение по программе проходят 52 сотрудника крупных региональных предприятий.
Основной задачей Регионального центра на предприятиях является создание потока-образца, представляющего собой результат оптимизации производственных процессов и создание культуры бережливого управления. Под управлением центра создан 41 поток-образец при плановом значении в 21 (перевыполнено на 90%), до конца 2021 года планируется завершение проектов на 46 предприятиях.
В результате работы РЦК региональным предприятиям удалось в среднем сократить время протекания процесса на 51% и на 48% уменьшить неиспользуемые запасы.

Участникам проекта предоставляются стимулирующие меры государственной поддержки. Это льготный займ из Фонда развития промышленности под 1% годовых на срок до 5 лет и льготное финансирование из ГФРП СО. На региональном уровне для предприятий-участников проекта была введена дополнительная мера поддержки: инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.
Виктор Кудряшов высоко оценил активную работу Регионального центра компетенций и поручил проработать вопрос о создании нового направления в вузах - по подготовке таких консультантов: «Нам нужны специалисты, которые смогут заниматься организацией производства, носители идеологии повышения производительности труда. Если такая идеология будет активно воплощаться в жизнь, это серьезно подтолкнет экономику».

Постоянно на контроле региональных властей – ход строительства социально значимых объектов в регионе. В этом году в планах – завершить строительство 14 таких нужных жителям региона объектов. Это детские сады в Самаре, Южном городе, Лопатино, жилом районе «Кошелев-парк», Смышляевке, Красном Яре, Чапаевске, Жигулевске, Ягодном, школа в Самаре (вторая очередь на Пятой просеке), инфекционная больница в Сызрани и легкоатлетический манеж в Тольятти. Особое внимание участники совещание уделили проблемным вопросам, подробно обсудили ситуацию на объектах, где наметился риск отставания от графика.

Теги: «Производительность труда» нацпроект

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