Самарская область – на 22 месте по уровню зарплат руководителей

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Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, составили рейтинг регионов страны по уровню реальных заработных плат руководителей отделов и подразделений в местных компаниях на основе анализа данных аналитического проекта hh.ru «Банк данных заработных плат».

Самый высокий совокупный доход (включая премии и бонусы) у работников, занимающих руководящие позиции, наблюдается в Москве – здесь начальникам отделов и подразделений платят в среднем 198 287 рублей. На втором месте - Приморский край (160 000 рублей), на третьем - Санкт-Петербург (131 132 рубля), на четвертом - Свердловская область (120 000 рублей), на пятом - Московская область (113 646 рублей). Среди регионов России Самарская область заняла 22 место по уровню зарплат руководителей (79 411 рублей).