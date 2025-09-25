Самарская область и «Белкоммунмаш» обсуждают перспективы создания совместного предприятия

153

Перспективы сотрудничества, включая закупку троллейбусов и модернизацию трамваев, обсудили заместитель председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов и представитель белорусского холдинга ОАО «УКХ «Белкоммунмаш».

24 сентября состоялась встреча заместителя председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова и заместителя генерального директора ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» Тараса Муроги, ставшая очередным шагом в развитии стратегического партнерства региона с Беларусью. Ключевыми темами переговоров стали поставки пассажирского электротранспорта для Самары и Тольятти, а также модернизация трамвайного парка.

По итогам встречи стороны приняли ряд важных решений. Самарская область рассмотрит вопрос о закупке троллейбусов производства «Белкоммунмаш», для чего белорусская сторона подготовит соответствующие коммерческие предложения. Кроме того, будет разработано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого изучат возможность создания совместного предприятия для модернизации электротранспорта.

Речь идет о проекте капитально-восстановительного ремонта устаревших трамвайных вагонов «Татра». Предполагается, что «Белкоммунмаш» будет изготавливать новые кузова с низким уровнем пола, а самарское МП «ТТУ» на базе своего депо проведет ремонт ходовых тележек. Пилотный проект по ремонту трех вагонов уже реализован в 2024 году.

Сотрудничество с белорусским холдингом имеет для региона значительную историю. Всего с 2012 года в Самарскую область поставлено 736 единиц пассажирской техники белорусского производства, включая автобусы, троллейбусы и трамваи.

Развитие партнерства соответствует планам по обновлению пассажирского транспорта, заложенным в Программе социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы. Напомним, в 2024 году губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал развитие транспортной системы региона одной из ключевых задач. Он запустил масштабную программу по обновлению парка автобусов и трамваев. В 2024 году были закуплены 465 автобусов для обеспечения муниципальных и межмуниципальных перевозок на территории региона. Кроме того, в 2025 году в Самару поступило и уже поставлено на маршруты 40 трамваев «Львенок», 3 трехсекционных трамвая «Витязь М». Еще до конца 2026 года в Самару поступит 31 новый трамвайный вагон. Прошедшие сегодня переговоры с «Белкоммунмаш» позволят сделать шаг на пути к обновлению троллейбусного парка.

Встреча прошла в русле договоренностей, достигнутых в Минске губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда стороны договорились активно наращивать взаимодействие в торгово-экономической, научной и культурной сферах. Подтверждением долгосрочности связей станут предстоящие Дни культуры Самарской области в Беларуси в 2026 году и ответные Дни культуры Беларуси в регионе в 2027-м.

