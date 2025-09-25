Самарская область и «Белкоммунмаш» обсуждают перспективы создания совместного предприятия

Я нашел ошибку
Главные новости:
Состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию библиотеки и 100-летию информационного обеспечения незрячих Самарской области.
Самарская областная библиотека для слепых отметит двойной юбилей
На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания, заканчивается процесс чистовой отделки помещения.
В этом году в поселке Энергия будет открыт современный ФАП
Спортсмены Самарской области вошли в число победителей и призеров в дисциплине «точность приземления».
Парашютисты самарского ЦСКА стали призерами всероссийских соревнований
В турнире среди девушек приняли участие 108 спортсменок.
Тольяттинка Софья Новикова - призер всероссийских соревнований по фехтованию
Самарцев приглашают на фестиваль христианского искусства
Самарцев приглашают на фестиваль христианского искусства
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником
В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома
В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома
ВЦИОМ: терпимость населения к домашнему насилию снизилась
ВЦИОМ: терпимость населения к домашнему насилию снизилась
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.99
0.64
EUR 98.6
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская область и «Белкоммунмаш» обсуждают перспективы создания совместного предприятия

25 сентября 2025 12:57
153
Самарская область и «Белкоммунмаш» обсуждают перспективы создания совместного предприятия

Перспективы сотрудничества, включая закупку троллейбусов и модернизацию трамваев, обсудили заместитель председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов и представитель белорусского холдинга ОАО «УКХ «Белкоммунмаш».

24 сентября состоялась встреча заместителя председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова и заместителя генерального директора ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» Тараса Муроги, ставшая очередным шагом в развитии стратегического партнерства региона с Беларусью. Ключевыми темами переговоров стали поставки пассажирского электротранспорта для Самары и Тольятти, а также модернизация трамвайного парка.

По итогам встречи стороны приняли ряд важных решений. Самарская область рассмотрит вопрос о закупке троллейбусов производства «Белкоммунмаш», для чего белорусская сторона подготовит соответствующие коммерческие предложения. Кроме того, будет разработано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого изучат возможность создания совместного предприятия для модернизации электротранспорта.

Речь идет о проекте капитально-восстановительного ремонта устаревших трамвайных вагонов «Татра». Предполагается, что «Белкоммунмаш» будет изготавливать новые кузова с низким уровнем пола, а самарское МП «ТТУ» на базе своего депо проведет ремонт ходовых тележек. Пилотный проект по ремонту трех вагонов уже реализован в 2024 году.

Сотрудничество с белорусским холдингом имеет для региона значительную историю. Всего с 2012 года в Самарскую область поставлено 736 единиц пассажирской техники белорусского производства, включая автобусы, троллейбусы и трамваи.

Развитие партнерства соответствует планам по обновлению пассажирского транспорта, заложенным в Программе социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы. Напомним, в 2024 году губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал развитие транспортной системы региона одной из ключевых задач. Он запустил масштабную программу по обновлению парка автобусов и трамваев.  В 2024 году были закуплены 465 автобусов для обеспечения муниципальных и межмуниципальных перевозок на территории региона. Кроме того, в 2025 году в Самару поступило и уже поставлено на маршруты 40 трамваев «Львенок», 3 трехсекционных трамвая «Витязь М». Еще до конца 2026 года в Самару поступит 31 новый трамвайный вагон. Прошедшие сегодня переговоры с «Белкоммунмаш» позволят сделать шаг на пути к обновлению троллейбусного парка.

Встреча прошла в русле договоренностей, достигнутых в Минске губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда стороны договорились активно наращивать взаимодействие в торгово-экономической, научной и культурной сферах. Подтверждением долгосрочности связей станут предстоящие Дни культуры Самарской области в Беларуси в 2026 году и ответные Дни культуры Беларуси в регионе в 2027-м.

Фото – Пресс-служба Правительства Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
165
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
180
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
170
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
368
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
370
Весь список