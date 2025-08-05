Самарская область готовится к обсуждению перспектив развития химической промышленности новых регионов на Координационном совете

194

Через три дня, 8 августа 2025 года, в Самарской области состоится совместное заседание Комиссии Госсовета РФ, Координационного совета Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению. Участники – представители 89 субъектов РФ, курирующие промышленность в своих регионах.



Одним из ключевых вопросов станет обсуждение помощи новым территориям РФ в развитии химической промышленности.

В ходе недавней поездки в Луганск Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил готовность Самарской области, опираясь на свой опыт, оказать существенную поддержку в развитии и восстановлении Луганской Народной Республики.



На заседании будет представлен ход реализации инвестпроектов в рамках национального проекта «Новые материалы и химия», с акцентом на российское оборудование.



«Национальный проект направлен на существенное снижение импортозависимости по ключевым видам химической, нефтехимической, фармацевтической, композитной и биотехнологической продукции, – прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. – Планируется сократить зависимость от импорта в различных направлениях с текущих 35–75% до 15–45% к 2030 году. Особое внимание уделяется развитию производства новых материалов, включая редкоземельные металлы, и продукции для агропромышленного комплекса».

Фото: департамент информационной политики СО