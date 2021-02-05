Самарская и Ульяновская области объединяют инвестиционные потенциалы территорий

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В четверг, 4 февраля, в технопарке высоких технологий "Жигулевская долина" представители Самарской и Ульяновской областей утвердили план мероприятий по повышению эффективности взаимодействия по внедрению инновационных разработок и развитию инновационной экосистемы регионов, пишет Сова. инфо.



Подписи под документом поставили руководители управляющей компании технопарками Самарской области – ГАУ "Центр инновационного развития и кластерных инициатив", АНО "Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области" и Ульяновского центра трансфера технологий (Наноцентр). Они утвердили соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере.



Об объединении усилий регионов в развитии инновационного потенциала губернаторы Дмитрий Азаров и Сергей Морозов договорились в ноябре прошлого года на сессии "Региональная политика 2030: решения для запуска нового инвестиционного цикла" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".



Интеллектуальная и финансовая кооперация соседних регионов придаст мощный импульс реализации прорывных проектов и привлечет новых инвесторов на территории.

- У нас инвесторы, работодатели на территории Самарской, Ульяновской областей часто одни и те же, и мы видим синергию от такого взаимодействия, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Самарская область многое сделала для того, чтобы уровень инвестиций рос опережающими темпами. В предыдущие два года нам это удалось. Мы преодолели косность, которая присутствовала в работе с инвесторами. Самым ярким показателем является то, что мы за 3 года на 42 позиции улучшили место региона в инвестиционном рейтинге АСИ. Это главный инвестрейтинг нашей страны.



Чтобы развить тему, поднятую губернаторами, ведется активный двухсторонний диалог и поиск точек соприкосновения. Как результат – в январе было подписано соглашение между самарскими и ульяновскими институтами инновационного развития, а сегодня утверждена дорожная карта.

- Мы надеемся, что в итоге реализации нашей дорожной карты появятся новые совместные проекты между резидентами Самарской и Ульяновской областей. Нас ждет много интересного, - заявил заместитель директора "Центра инновационного развития и кластерных инициатив" (ГАУ "ЦИК СО") Игорь Смирнов.