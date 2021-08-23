Самара вошла в топ городов с самыми дорогими квартирами для посуточной аренды в России

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Эксперты Авито Недвижимости проанализировали цены на посуточную аренду квартир в России и составили топ городов, где она достигает максимальных значений.

По данным Авито Недвижимости, самые дорогие варианты квартир для посуточной аренды можно найти в Ялте (55 000 рублей в сутки), Сочи (50 000 рублей в сутки), Москве (41 000 рублей в сутки), Севастополе и Санкт-Петербурге (по 25 000 рублей в сутки). В Астрахани и Брянске самые дорогие квартиры обойдутся всего в 3 500 рублей в сутки – эти города оказались последними в рейтинге. В Самаре стоимость самой дорогой квартиры для посуточной аренды составляет 7 000 рублей в сутки.

Также эксперты проанализировали средние цены на посуточную аренду квартир в городах. Среди них самые высокие были зафиксированы в Ялте (3 500 рублей в сутки), Сочи (3 000 рублей в сутки), Севастополе (2 500 рублей в сутки), Москве (2 390 рублей в сутки), Санкт-Петербурге (2 190 рублей в сутки) и Махачкале (2 000 рублей в сутки). Самые низкие среднесуточные цены в Брянске (1 200 рублей в сутки), Челябинске (1 290 рублей в сутки) и Барнауле (1 300 рублей в сутки). В Самаре снять квартиру посуточно стоит в среднем 1 590 рублей.

За год средняя цена сильнее всего выросла в Горно-Алтайске, Казани и Махачкале – в этих городах изменения составили 33% (средняя цена поднялась с 1 500 до 2 000 рублей в сутки). В Самаре средняя цена за год выросла на 6%.

Самый большой разрыв между средней ценой посуточной аренды квартиры и стоимостью посуточной аренды самого дорогого объекта зафиксирован в Москве (в 17 раз). В Сочи стоимость посуточной аренды самой дорогой квартиры в 16 раз превышает среднюю цену посуточной аренды в городе, в Ялте – в 15,7 раз, в Санкт-Петербурге – в 11,4 раза, в Севастополе и Казани – в 10 раз. Самый маленький разрыв стоимости зафиксирован в Пятигорске – там цена посуточной аренды самой дорогой квартиры превышает среднюю цену посуточной аренды в городе в 2,2 раза. В Самаре стоимость посуточной аренды самой дорогой квартиры превышает среднесуточную цену аренды в городе в 4,4 раза.

«Как правило, по сравнению с отелем посуточная аренда жилья гораздо экономичнее, — говорит Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости. Тем более, с собственником квартиры зачастую можно договориться о скидке. Но объекты для посуточной аренды бывают очень разными: можно найти как очень скромные по цене варианты, так и роскошные и, соответственно, очень дорогие объекты, размещение в которых может стоить как аренда номера класса люкс в отеле, или даже больше. Среди очень дорогих квартир для посуточной аренды встречаются многоуровневые апартаменты, в которых могут комфортно остановиться компании до 10-12 человек, квартиры с огромным джакузи или домашним кинотеатром и даже с собственной сауной».