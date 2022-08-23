Самара вошла в топ-5 городов Приволжья по тратам на ювелирные украшения

185

Аналитический центр SOKOLOV проанализировал продажи ювелирных изделий в городах Приволжского федерального округа и выяснил, где тратят на украшения больше всего.

По итогам I полугодия 2022 года Самара вошла в топ-5 лидеров рынка ювелирной розницы Приволжья. Ее жители потратили на украшения 1,2 млрд рублей – на 5% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. При этом средний чек в самарских ювелирных магазинах вырос на 14% и достиг 6 479 рублей, что выше, чем в целом по России на 5%.

«Положительная динамика некоторых региональных рынков выглядит феноменально на фоне сокращения розничных продаж в целом по стране на 1,3% до 140 млрд. рублей, - говорит руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова. – Она может быть обусловлена ростом розничных цен, который по полугодию в целом по стране достиг 28% и был вызван - скачком биржевых цен на золото в марте и волатильностью рубля. Вслед за ценами вырос и средний чек на 12% и составил 6 166 рублей в российской ювелирной рознице. На фоне возросших розничных цен это говорит о перетекании спроса в сторону более бюджетных категорий украшений из серебра и фианитов»

Фото: pxhere.com