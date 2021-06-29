Самара - в тройке самых бережливых городов РФ

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По данным федерального социологического опроса, проведённого в июне 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom market, самые бережливые люди живут в Красноярске, Томске и Самаре.

Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов: скажите, у вас есть денежные сбережения? Вам удаётся регулярно откладывать деньги? В чем и где вы предпочитаете хранить свои сбережения? Вы можете назвать себя бережливым человеком?

Рейтинг городов, в которых жители копят деньги:

Красноярск (1), Томск (2), Самара (3), Челябинск (4), Саранск (5), Пермь (6), Волгоград (7), Саратов (8), Тамбов (9), Новосибирск (10), Санкт-Петербург (11), Краснодар (12), Владивосток (13), Иваново (14), Нижний Новогород (15), Екатеринбург (16), Брянск (17), Уфа (18), Омск (19), Ростов-на-Дону (20), Воронеж (21), Махачкала (22), Москва (23) и Казань (24).

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что по данным проведенного опроса у 42% россиян, попавших в выборку, есть денежные сбережения, а регулярно откладывать деньги удаётся лишь 23% опрошенных.

Хранить свои сбережения жители нашей страны предпочитают на банковских вкладах (90%), из них в иностранной валюте 31%; наличными 7%, в ценных бумагах российских и иностранных копаний (2%), в драгоценных металлах и ювелирных изделиях (1%).

Эксперт отметил, что при этом 76% россиян относят себя к бережливым людям.

Опрос проводился в 24 городах РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 2880 респондентов в возрасте от 19 до 81 года.