Самара - в тройке самых бережливых городов РФ

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя
В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков
Самарцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд»
Самарцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд»
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
Завтра в Самаре начинаются гастроли Астраханского театра оперы и балета
Завтра в Самаре начинаются гастроли Астраханского театра оперы и балета
Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике
Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.18
0.01
EUR 86.17
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Самара - в тройке самых бережливых городов РФ

29 июня 2021 11:51
145
Самара - в тройке самых бережливых городов РФ

По данным федерального социологического опроса, проведённого в июне 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom market, самые бережливые люди живут в Красноярске, Томске и Самаре. 

Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов: скажите, у вас есть денежные сбережения? Вам удаётся регулярно откладывать деньги?  В чем и где вы предпочитаете хранить свои сбережения? Вы можете назвать себя бережливым человеком? 

Рейтинг городов, в которых жители копят деньги: 

Красноярск (1), Томск (2), Самара (3), Челябинск (4), Саранск (5), Пермь (6), Волгоград (7), Саратов (8), Тамбов (9), Новосибирск (10), Санкт-Петербург (11), Краснодар (12), Владивосток (13), Иваново (14), Нижний Новогород (15), Екатеринбург (16), Брянск (17), Уфа (18), Омск (19), Ростов-на-Дону (20), Воронеж (21), Махачкала (22), Москва (23) и Казань (24). 

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что по данным проведенного опроса у 42% россиян, попавших в выборку, есть денежные сбережения, а регулярно откладывать деньги удаётся лишь 23% опрошенных. 

Хранить свои сбережения жители нашей страны предпочитают на банковских вкладах (90%), из них в иностранной валюте 31%; наличными 7%, в ценных бумагах российских и иностранных копаний (2%), в драгоценных металлах и ювелирных изделиях (1%). 

Эксперт отметил, что при этом 76% россиян относят себя к бережливым людям. 

Опрос проводился в 24 городах РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 2880 респондентов в возрасте от 19 до 81 года.

Теги: рейтинг сбережения соцопрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жителям Самары на идеальный недельный отпуск нужно 130 тыс. рублей
28 июня 2021, 13:56
Жителям Самары на идеальный недельный отпуск нужно 130 тыс. рублей
Россияне чаще считают, что идеальный отпуск — это отдых за рубежом, а не в России. Общество
335
Каждый третий житель Самарской области планируют работать, пока позволяет здоровье, и не выходить на пенсию
22 июня 2021, 13:19
Каждый третий житель Самарской области планируют работать, пока позволяет здоровье, и не выходить на пенсию
При этом больше половины жителей Самарской области – 62% – не откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию. Общество
490
Самара не вошла в десятку самых общительных городов
31 мая 2021, 09:59
Самара не вошла в десятку самых общительных городов
Рейтинг был сформирован на основании пяти вопросов. Общество
632
В центре внимания
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
29 июня 2021  11:54
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
250
Павел Покровский:
29 июня 2021  10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
142
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
373
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
690
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
791
Весь список