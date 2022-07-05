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Сайт шведского магазина IKEA перестал работать после начала онлайн-распродажи в России

5 июля 2022 09:12
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Сайт шведского магазина IKEA перестал работать после начала онлайн-распродажи в России

Сайт ритейлера товаров для дома IKEA работает с техническими сбоями на фоне начавшейся распродажи товаров, передает корреспондент РИА Недвижимость.

Ранее IKEA объявила о распродаже товаров на своем сайте с 5 июля. Компания намерена продавать товары до тех пор, пока они есть в наличии. Как указывалось в сообщении ритейлера, доставка возможна только в городах, где есть магазины IKEA: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории – не далее 50 километров.

В настоящее время на сайте можно указать предполагаемый регион доставки, просмотреть различные категории товаров, однако на этапе добавления выбранного наименования в корзину сайт выдает ошибку? сообщает РИА Новости.

"К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить все как можно быстрее", - говорится на сайте.

 

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