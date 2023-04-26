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С января по март 2023 года импорт алкоголя в Россию вырос на 30%

26 апреля 2023 11:43
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С января по март 2023 года импорт алкоголя в Россию вырос на 30%

Поставки составили 123,96 миллиона литров год к году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

За первый квартал поставки вина выросли до 99,43 миллиона литров (плюс 29 процентов), а крепкого спиртного — до 24,53 миллиона литров (плюс 38 процентов). Импорт виски в Россию вырос до 10,6 миллиона литров (плюс 57 процентов), коньяка и бренди — до 4,45 миллиона литров (плюс 91 процент), ликеров — до 2,71 миллиона литров (плюс 60 процентов), рома — до 2,25 миллиона литров (плюс 19 процентов). Вместе с тем поставки водки снизились до 718 тысяч литров (минус 16 процентов), а сидра — до 300 тысяч литров (минус 59 процентов).

Опрошенные эксперты объяснили резкий рост поставок проблемами с логистикой, из-за которых часть грузов вместо конца 2022-го прибыла в Россию лишь в начале 2023 года. Также в начале прошлого года у дилеров еще оставались запасы вина, которые ввозили в 2021-м в объемах выше среднего. Еще одной причиной представители рынка назвали попытки минимизировать риски в условиях колебания курсов валют, пишет Лента.

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