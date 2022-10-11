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С резким сокращением запасов алкоголя столкнулись российские магазины

11 октября 2022 11:15
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С резким сокращением запасов алкоголя столкнулись российские магазины.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, у крупных торговых сетей заканчиваются запасы зарубежных брендов виски, рома, коньяка и текилы, сообщают «Известия».

«Мы видим серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя: представленность виски на полках снизилась на 50 процентов, шампанского — на 95 процентов, импортного пива — на 40 процентов, остальных категорий — на 35 процентов», — сообщил Караваев. Он предупредил, что в ближайшее время россияне могут столкнуться с дефицитом популярных алкогольных напитков.

Ушли из России бренды Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels, Grants, Bacardi, Baileys, Sheridan и многие другие. По словам специалиста, быстро заменить из продукцию невозможно — в стране эти категории напитков в нужном объеме не производятся.

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