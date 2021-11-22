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С начала ноября в Самарской области спрос на дворников вырос в 2,8 раза

22 ноября 2021 11:17
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С начала ноября в Самарской области спрос на дворников вырос в 2,8 раза

С начала ноября в Самарской области спрос на дворников вырос в 2,8 раза (или на 182%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца было открыто более ста двадцати вакансий. 

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с вакансиями для дворников: с начала ноября 2021 года для данных специалистов в России было открыто около 6,8 тысячи вакансий, что на 89% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Наиболее высокая потребность в дворниках сегодня наблюдается в Москве (почти тысяча вакансий, что на 48% больше, чем год назад), в Московской области (около 550 вакансий, рост 6%), в Санкт-Петербурге (около 540 вакансий, рост 69%), в Краснодарском крае (около 330 вакансий, рост 120%) и в Свердловской области (около 260 вакансий, рост 162%).

Чаще всего вакансии для дворников открывают компании из отрасли розничной торговли, из сферы гостиничного бизнеса и общепита, а также строительные организации и ЖКХ. В 87% случаев опыт работы не требуется. В обязанности, как правило, входят уборка улиц, в частности, своевременная уборка снега и сколка льда, обработка противогололедными реагентами, а также выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Средняя заработная плата, которую предлагают дворникам в России, составляет 27,4 тысячи рублей, что на 3 тысячи больше чем год назад. На самые высокие зарплаты могут рассчитывать дворники в Москве – 41,2 тысячи рублей (на 5 тысяч больше, чем год назад), а самые низкие предлагают в Ярославской области, 16,7 тысячи (на 0,7 тысячи меньше, чем в прошлом году).

В ноябре в Самарской области дворникам предлагают в среднем 19,2 тыс. рублей, что на 46 рублей меньше прошлогодних показателей. 

 

Теги: Опрос

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