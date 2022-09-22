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С начала года в Самаре энергетики выявили 225 жилых помещений, в которых осуществлялась коммерческая деятельность

22 сентября 2022 11:59
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С начала года в Самаре энергетики выявили 225 жилых помещений, в которых осуществлялась коммерческая деятельность

С начала 2022 года сотрудники АО «Самарагорэнергосбыт» выявили в Самаре 225 жилых помещений, в которых осуществлялась коммерческая деятельность.

Работа по выявлению коммерческого потребления в жилых домах самарцев систематически осуществляется отделом экономической безопасности «СамГЭС» совместно с электросетевой организацией. Чаще всего незаконное производство коммерсанты разворачивают в частном секторе, но есть случаи, когда бизнес размещается в жилых помещениях многоквартирных домов.

Производственная деятельность требует большей мощности электроэнергии, а электропроводка в квартирах не рассчитана на это, использование внутридомовых сетей в коммерческих целях может привести к нарушению электроснабжения здания в целом и возникновению в нем пожароопасной ситуации. Кроме того, тариф для населения значительно ниже тарифа для предпринимателей.

Деятельность «СамГЭС» не нацелена на закрытие новых предприятий малого бизнеса, где предпринимателем по незнанию не был заключен новый договор энергоснабжения.   После выявления незаконного потребления электроэнергии в жилых помещениях гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» обязывает предпринимателей заключать договоры коммерческого потребления электроэнергии и рекомендует переоборудовать электрооборудование в помещении с учетом потребляемой мощности электричества.

В случае злостного игнорирования требований о заключении договора и оплаты электрической энергии для предпринимательской деятельности по коммерческому тарифу к таким нарушителям применяются суровые экономические санкции.

 

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