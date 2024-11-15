С июня спрос на вторичное жилье в России вырос на 10%

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По итогам октября спрос на готовое жилье на платформе по сравнению с июнем текущего года в среднем по стране вырос на 10%. Это следует из данных «Авито Недвижимости», с которыми ознакомились «Известия» 15 ноября.

Сильнее всего интерес увеличился к компактным форматам жилья: студиям и однокомнатным квартирам (+16% у обоих). При этом по сравнению с сентябрем текущего года активность потенциальных покупателей на вторичном рынке увеличилась на 3%.

По информации платформы, средние цены на вторичном рынке России по сравнению с июнем 2024 года снизились на 1%. Трехкомнатные квартиры подешевели на 5%, двухкомнатные — на 2%.

«Динамика активности пользователей в последние месяцы говорит о формировании отложенного спроса. Для многих потенциальных покупателей жилья сдерживающим фактором выступают текущие рыночные ставки по ипотеке при одновременно высоких процентах по банковским вкладам. Сейчас такие покупатели изучают рынок и присматривают варианты, чтобы выйти на сделку позднее», — рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

По его словам, дополнительное увеличение интереса к готовому жилью обусловлено перетоком части спроса с первичного на вторичный рынок, где стоимость квадратного метра зачастую ниже. Но это в меньшей степени влияет на общую динамику спроса, так как после отмены массовой льготной программы ставки на обоих рынках сопоставимы.

«Если рассматривать сделки с готовым жильем, то мы отмечаем снижение доли ипотеки: всё больше квартир приобретают за собственные средства», — добавил он.