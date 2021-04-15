С 15 апреля, в Самарской области разрешено открывать веранды и летние кафе

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Тепло идет, «коронавирус» отступает! Уже завтра, 15 апреля, в Самарской области разрешено открывать веранды и летние кафе. Чем летнее кафе отличается от обычного? Собственно, это не самостоятельное заведение общепита, а расположенные рядом с ним на тротуарах и дополнительных площадках зонты, террасы и выносные столики.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, открытые залы хотят приравнять к нестационарным торговым объектам. Это поможет избежать чиновничьего произвола, появления "серых схем" и позволит рестораторам больше инвестировать в развитие своего бизнеса. Очень бы хотелось навести порядок в этой сфере, чтобы летних кафешек стало больше. Вроде, не самая важная часть уличного пейзажа, а как они меняют настроение…

По планам, летние кафе должны проработать в регионе до 15 октября 2021 года.