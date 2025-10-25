Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары
С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
Самарцы смогут наблюдать исчезновение колец Сатурна
Самарцы смогут наблюдать исчезновение колец Сатурна
Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом соцсетей
Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом соцсетей
Самарцев просят правильно парковать машины
Самарцев просят правильно парковать машины
Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
В России с 26 октября вводится уголовная ответственность для иноагентов
В России с 26 октября вводится уголовная ответственность для иноагентов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары

25 октября 2025 22:39
85
С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары

Правительство России с 1 января 2026 г. актуализирует ставки таможенных сборов на ввозимые товары, сообщил Минпромторг, передают «РИА Новости». Изменения проведут с учетом накопленной инфляции, чтобы сделать размеры сборов сопоставимыми с реальными затратами на проведение таможенных операций.

Как уточнили в министерстве, корректировка ставок осуществляется в рамках обязательств России перед Всемирной торговой организацией (ВТО). При этом пошлины на экспорт, а также сборы для физических лиц, ввозящих товары для личного пользования, и для водных и воздушных судов останутся без изменений.

Ранее ставки уже частично индексировались, однако максимальная сумма в 30 000 руб. сохранялась с 2004 г. Теперь верхний предел будет пересмотрен. Для партий товаров стоимостью свыше 10 млн руб. максимальная ставка составит 73 860 руб. (ранее – 30 000 руб. для партий от 7 млн).

Также будут доиндексированы сборы по товарам, таможенная стоимость которых не определяется или не заявляется.

Сборы на радиоэлектронную продукцию также вырастут: с фиксированных 30 000 руб. до 73 860 руб., вне зависимости от объема поставок, пишут Ведомости. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
114
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
187
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
289
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
397
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
452
Весь список