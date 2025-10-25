С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары

85

Правительство России с 1 января 2026 г. актуализирует ставки таможенных сборов на ввозимые товары, сообщил Минпромторг, передают «РИА Новости». Изменения проведут с учетом накопленной инфляции, чтобы сделать размеры сборов сопоставимыми с реальными затратами на проведение таможенных операций.

Как уточнили в министерстве, корректировка ставок осуществляется в рамках обязательств России перед Всемирной торговой организацией (ВТО). При этом пошлины на экспорт, а также сборы для физических лиц, ввозящих товары для личного пользования, и для водных и воздушных судов останутся без изменений.

Ранее ставки уже частично индексировались, однако максимальная сумма в 30 000 руб. сохранялась с 2004 г. Теперь верхний предел будет пересмотрен. Для партий товаров стоимостью свыше 10 млн руб. максимальная ставка составит 73 860 руб. (ранее – 30 000 руб. для партий от 7 млн).

Также будут доиндексированы сборы по товарам, таможенная стоимость которых не определяется или не заявляется.

Сборы на радиоэлектронную продукцию также вырастут: с фиксированных 30 000 руб. до 73 860 руб., вне зависимости от объема поставок, пишут Ведомости.