с 1 января 2025 года будут повышены все пенсии

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Пенсии работающих и не работающих россиян повысят со следующего года, рассказала "Ленте.ру" член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В октябре кабмин РФ внес в Государственную думу законопроект, в соответствии с которым пенсии с 1 января 2025 года предлагается повысить на 7,3%. Позже министр финансов Антон Силуанов уточнил, что пенсии как работающих, так и не работающих пенсионеров будут проиндексированы на уровень инфляции 2024 года.

"С 1 января пенсия будет повышена и работающим, и неработающим россиянам. Страховая пенсия будет повышена на 7,3%", – напомнила Бессараб.

По словам депутата, кабмин до 1 февраля следующего года может получить полномочия по увеличению размера индексации в том в случае, если она не будет соответствовать уровню инфляции.

Кроме того, с апреля 2025 года на 14,75% увеличат размер социальной пенсии.