с 1 сентября зарплата не сможет сокращаться больше чем на 20%

93

С 1 сентября работодатели столкнутся с рядом важных изменений. Об этом РИА Новости напомнил член комитета ГД по труду и социальной политике Екатерина Стенякина.

Так, руководители не смогут оставить сотрудника без значительной части заработка, даже если по трудовому договору он считается премией. Месячная зарплата после лишения премии или её части может уменьшиться максимум на 20%.

Кроме того, несовершеннолетним с 14 лет разрешат работать в выходные в период летних каникул по направлению службы занятости или в составе студотряда.