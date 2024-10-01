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С 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексируют на 7,3%

1 октября 2024 13:23
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С 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексируют на 7,3%

Маткапитал проиндексируют с 1 февраля следующего года на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 000 руб., сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит 893 000 руб. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Согласно проекту, размер маткапитала определен исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2025 г. – 7,3%, в 2026 г. – 4,5%, в 2027 г. – 4% составят при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 г. включительно, а также в случае рождения или усыновления первого ребенка начиная с 1 января 2020 г.

Из проекта также следует, что с 1 января 2025 г. на аналогичный показатель в 7,3% могут проиндексировать страховые пенсии. В 2026–2027 гг. индексация страховой пенсии будет осуществляться дважды в год. С 1 февраля индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней на ИПЦ за прошедший год определена в 2026 г. – 4,5%, в 2027 г. – 4%. С 1 апреля индексация страховой пенсии по темпу роста доходов фонда определена в 2026 г. – 5,5%, в 2027 г. – 4,1%, пишут Ведомости. 

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