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С 1 августа в России пройдет индексация пенсий для работающих пенсионеров

21 июля 2023 09:46
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С 1 августа в России пройдет индексация пенсий для работающих пенсионеров

Повышение анонсировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее цитирует URA.RU.

По словам депутата, пенсионный коэффициент составляет 123,77 рубля — это «незначительные деньги», однако в текущих условиях выплаты индексируют на сумму до трех пенсионных баллов (до 371,31 рубля). При этом большинство работающих пенсионеров получают заработную плату, которая позволяет набрать до пяти баллов, отметила Бессараб.

«Мы работаем над тем, чтобы позволить работающим пенсионерам зарабатывать больше. Мы рассматриваем возможность увеличения фиксированной части выплаты к страховой пенсии, чтобы стимулировать работающих продолжить работу после достижения пенсионного возраста. Сегодня для России это очень важно, оставить на рынке труда грамотных, квалифицированных, образованных специалистов, наставников для нового поколения специалистов», — объяснила депутат.

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