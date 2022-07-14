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Рубль укрепляет позиции в качестве средства хранения сбережений

14 июля 2022 10:22
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рубль укрепляет позиции в качестве средства хранения сбережений

Лучшей валютой для хранения накоплений рубль называют почти в 2 раза чаще, чем в январе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Держать в рублях все сбережения или их часть сегодня считают допустимым 57% россиян. У доллара и евро более чем в 2 раза меньше поклонников (26 и 21% соответственно). Уровень народного доверия к американской и европейской валютам сейчас столь же низкий, как в апреле 2015 года, когда их курс резко обвалился. Число сторонников рубля тогда было близко к максимальным значениям (69%), сейчас же уровень доверия к национальной валюте соответствует среднему значению за 8 лет. С января этого года число сторонников рубля выросло более чем на четверть, сторонников доллара — снизилось более чем в 1,5 раза, а евро — более чем в 2 раза.

Лучшей валютой для хранения накоплений евро называет минимальное за 15 лет число россиян (всего 5%), доллар считают таковым 12% (что чуть ниже среднего значения с 2007 года), рубль — 43% (почти в 2 раза больше, чем в январе этого года, и выше средних значений за 15 лет).
 

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 395
  • Время проведения: 6—12 июля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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