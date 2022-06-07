«Ростех» предложил оплачивать до половины аренды жилья ИТ-специалистам

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Госкорпорация «Ростех» предложила Минцифры распространить государственную поддержку на всех ИТ-специалистов, а не только на тех, которые работают в ИТ-компаниях, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо корпорации. Также «Ростех» предложил оплачивать из региональных бюджетов 30-50% стоимости аренды жилья для программистов, у которых нет собственного.

Также корпорация предложила установить уровень дохода ИТ-специалиста по месту работы, гарантированный государством. По мнению «Ростеха», такие меры позволят сохранить равные и конкурентные условия найма работников и избежать их оттока из ключевых отраслей российской экономики.

«Ростех» предложил также распространить меры поддержки технологических компаний на организации, которые продают оптом компьютерное оборудование и софт, проводят обследование и экспертизу компьютерных систем, обучают пользователей и т.д.

Источник издания, близкий к ИТ-компаниям, рассказал, что письмо корпорации было отправлено в конце марта, однако чиновники разного уровня и сейчас обсуждают расширение круга получателей льгот. В пресс-службе «Ростеха» заявили, что для ускорения процесса импортозамещения независимым разработчикам и работникам российских компаний нужно дать «зеленый свет». Ограничения, которые сейчас обсуждаются, будут тормозить импортозамещение, пишут Ведомости.