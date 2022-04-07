Рост цен в России с начала года достиг почти 10%

131

Инфляция, несмотря на постепенное снижение в последние три недели, с января достигла 9,99%. В годовом выражении инфляция достигла уже 16,7%. Из непродуктовых товаров прокладки по-прежнему лидируют в росте цен. Среди услуг быстрее всего дорожают авиабилеты в эконом-классе. Теперь при расчете недельной инфляции Росстат будет учитывать их вместо туров в Турцию

Инфляция снижается третью неделю подряд. По данным Росстата, с 26 марта по 1 апреля цены выросли на 0,99%. Неделей ранее инфляция составила 1,16%, при этом в первые две недели после начала спецоперации России на Украине показатель превышал 2%. В годовом выражении инфляция на 1 апреля достигла 16,7%.

Из продуктов сильнее всех подорожали лук (+14,2%), капуста (+13,2%), свекла (+11,2%). Помидоры, огурцы и бананы продолжили дешеветь неделя к неделе. Немного замедлился темп роста цен на сахар — за неделю он подорожал на 5% (неделей раньше — плюс 6,5%).

Из непродуктовых товаров в лидерах роста цен — по-прежнему гигиенические прокладки (+5,2%), а также бытовая химия (шампуни, мыло и стиральный порошок за неделю стали дороже более чем на 3%, хотя темпы роста цен на эти товары замедлились), пишет Форбс.

Среди услуг лидером по росту стали авиаперелеты эконом-классом (+2,05). Эта категория при расчете недельной инфляции Росстатом заменила категорию «полеты в Турцию». Учитываются перелеты по стране, включая обязательные сборы. Специалисты будут мониторить цены вручную: через интернет или билетные кассы в аэропортах вылета. В Росстате изменение в методологии объясняют «высокой волатильностью цен на пакетные туры». «Колебания курсов валют и рост стоимости авиабилетов привели к тому, что в ряде регионов туристические поездки в Турцию исчезли из продаж», — указывает статистическое ведомство. Теперь показатель будет отслеживаться только в ежемесячном режиме.

По-другому будут фиксироваться и средние цены на 106 товаров и услуг. В случае, если в продаже нет каких-либо товаров, включая импортные, Росстат заменит их на аналог от другого производителя. При отсутствии аналога в определенной торговой точке, цены будут регистрироваться в ближайшем по местоположению магазине или в похожем по ценовой политике. Например, в случае отмены рейса или ухода авиакомпании «оперативно подбирается» другой перелет или перевозчик.

По данным Сбериндекса (анализирующим расходы по картам клиентов Сбербанка), за неделю с 27 марта по 3 апреля, потребительские расходы на непродовольственные товары заметно снизились. Сильнее всего упали расходы на одежду и обувь, на 41,9% в годовом выражении. Почти на 20% снизился спрос на бытовую технику и электронику, на 15,8% — на мебель. При этом в услугах наоборот зафиксирован скачок вверх (с минус 1,1% до 8,3%), в первую очередь за счетов баров, кафе (рост на 15,2%) и медицинских услуг (рост на 8%).

Текущее замедление — лишь «временная передышка» на фоне спада ажиотажного спроса на товары длительного пользования и продукты питания долговременного хранения, уверен эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов. «Сейчас компании используют складские запасы, сформированные до конца февраля. Вторая волна инфляции может состояться как раз на фоне их исчерпания при известных логистических проблемах, поиск же новых поставщиков и тем более организация локального производства займёт время», — объясняет он.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова не ожидает «значительных замедлений» темпов инфляции в апреле, рост цен составит 5,5%, прогнозирует она. «В марте был всплеск спроса, связанный с формированием запасов. В апреле фактор спроса будет действовать слабее, но цены будут расти больше за счет роста стоимости перевозок и издержек на доставку товаров», — говорит эксперт.

Экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец, напротив, считает, что в апреле темпы инфляции сократятся — рост цен за месяц составит 3,5-3,8%, но годовой уровень инфляции достигнет 20%, говорит Forbes экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец. «Годовая инфляция продолжит расти и достигнет пика к августу. Далее все будет зависеть от урожая и геополитической обстановки», — прогнозирует эксперт. Из-за роста цен ЦБ будет осторожным в смягчении политики до конца 2022 года. Большую роль в росте инфляции играет повышение цен в непродовольственном сегменте, отмечает экономист. По итогам марта рост цен в этой категории товаров составил 19%, таких результатов «не было десятилетиями», подчеркивает Донец.