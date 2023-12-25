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Рост цен на яйца стал одним из параметров ускорения инфляции

25 декабря 2023 11:39
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рост цен на яйца стал одним из параметров ускорения инфляции

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на яйца является одним из параметров ускорения инфляции в России.

Об этом она сказала в интервью РБК.

«Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ рассказала, что вспомнила 2021 год, когда то один тип товаров резко дорожал, то другой и было искушение связать высокую инфляцию с каким-либо видом товаров.

По её словам, для этого есть общие причины, главным образом, — то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения.

Ранее правительство России решило отменить таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тыс. т до 31 декабря 2024 года.

23 декабря Россельхознадзор сообщил, что Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц в количестве 306 тыс. штук, пишет РТ.

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