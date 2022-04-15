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Рост себестоимости производства мяса может не отразиться на оптовых и розничных ценах на продукцию. Такую точку зрения ТАСС высказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

"Динамика себестоимости совершенно необязательно отражает дальнейшую динамику оптовых и розничных цен. Себестоимость может расти, а цены - падать, что неоднократно было на протяжении долгих периодов", - сказал он, отметив, что цены складываются из баланса спроса и предложения.

По словам Юшина, себестоимость производства мяса начала расти еще в 2018 году. "В 2021 году себестоимость начала увеличиваться по причине роста цен на зерно и кормовые составляющие, и цены на мясо в прошлом году тоже выросли, но пятилетняя динамика цен на мясо существенно отстает от продовольственной инфляции в стране за это же время. Например, свинина выросла за последние пять лет выросла на 15%, птица - в среднем на 25%, до 30%, а продовольственная инфляция - на 40%", - сказал он. По словам Юшина, это связано с высокой обеспеченностью рынка.

В частности, согласно его прогнозу рост производства свинины в этом году может достигнуть 5%.

"По мясу птицы мы можем быстро нарастить дополнительные объемы при условии, если у нас будут необходимые для этого финансовые ресурсы, потому что сегодня надо покупать инкубационное и племенное сырье, корма по фактически 100-процентное предоплате, в связи с чем важна финансовая устойчивость птицеводческих предприятий", - отметил Юшин. Глава ассоциации добавил, что стабилизации цен в этом году способствует заметный рост производства мяса в первом квартале. Он напомнил, что в результате в последние полторы недели оптовые цены на свинину и мясо птицы снижаются быстрыми темпами.

Так, цены на полутуши свиней на минувшей неделе упали на 6,9%, до 184,88 рублей за 1 кг. На этой неделе цена упала еще на 6%, до 171 рубля. Цены на окорок за предыдущую неделю снизились на 5,7%, до 254,27 рубля за 1 кг. На этой неделе падение составило 4%, до 235 рублей. Аналогичная динамика и на мясо бройлера. На этой неделе оптовые цены на него снизились на 6%, до 143 рублей за 1 кг.

"На цены на мясо также будет влиять динамика спроса, связанная с доходами населения. Для того, чтобы цены были более стабильными, в условиях выделения многомиллиардной социальной господдержки различным слоям населения производители стремятся поддерживать темпы прироста производства. Это является главной защитой от динамики продовольственной инфляции, которую мы наблюдаем во многих странах мира", - заключил он.

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