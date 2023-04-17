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Рост экономики России в 2026 году составит 2,8 процента. Об этом пишет РБК.

При этом ожидается, что темп роста ВВП в этом году окажется на уровне 1,2 процента.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников пояснил, что основным драйвером роста в ведомстве считают восстановления потребительского спроса.

Ранее правительство улучшило прогноз социально-экономического развития страны. Поводом для этого стала позитивная статистика, отметил президент России Владимир Путин. Первоначально власти предполагали снижение ВВП на 2,9 процента в 2022 году и на 0,8 процента — в 2023. Однако уже в апреле ВВП существенно прибавит в реальном выражении.

Инфляция в России снизилась до 3,3 процента. По словам Путина, к концу 2023 года реальные зарплаты населения вырастут на 3-5 процентов, а реальные располагаемые доходы — на 2-3 процента, подчеркнул президент, пишет Лента.