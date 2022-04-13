Рост безработицы в России может достигнуть уровня 2009 года

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Гендиректор HeadHunter Михаил Жуков считает, что безработица в России на фоне военной операции на Украине может вырасти до 5,7–7,5%. Это будет соответствовать показателю 2009 года, когда безработица была на уровне 7,8%.

В интервью РБК господин Жуков назвал два сценария развития ситуации. При первом произойдет краткосрочный всплеск безработицы, после которого она резко снизится до определенного уровня. Второй сценарий предполагает резкий всплеск и снижение до небольшого значения на уровне 6,5%.

По мнению главы HeadHunter, «людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно». «Чаще это будет простой, плюс меры поддержки со стороны государства. Это будет секторальная и не одномоментная безработица, и мы должны быть готовыми, что в разных отраслях ситуация тоже будет заметно отличаться»,— добавил он.

По данным Минтруда, с начала марта число работников в простое увеличилось с 44 тыс. до 100 тыс. Центр стратегических разработок прогнозировал, что до конца 2022 года уровень безработицы в стране вырастет с нынешних 4,4% до 7,1–7,8%, пишет Коммерсантъ.