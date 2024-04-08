Росстат: разрыв в средних зарплатах между субъектами РФ вырос до 4,4 раза

122

Разница в средних зарплатах между субъектами Российской Федерации достигла 4,4 раза по итогам 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Годом ранее этот разрыв составлял 4,3 раза, отмечает издание.

По информации государственного статистического ведомства, максимальные номинальные начисленные зарплаты зафиксированы в Чукотском (₽158 тыс. в месяц) и Ямало-Ненецком (₽145 тыс.) автономных округах, а также в Москве (₽136 тыс.). Минимальные показатели отмечены в Ингушетии (₽36 тыс.) и Чечне (₽37 тыс.).

«Максимальный прирост за 2023 год продемонстрировали зарплаты работников в Курганской области (+21%), Чувашии (+20,9%) и Марий Эл (+19,5%)», — говорится в сообщении Росстата.

По данным ведомства, в целом по стране средняя начисленная зарплата в 2023 году составила ₽73,7 тыс., что на 14,1% больше, чем годом ранее, в номинальном выражении и на 7,8% — в реальном.

«Максимальные зарплаты, как и раньше, выплачиваются в сфере добычи нефти и газа (в среднем ₽180 тыс. в месяц), в сфере финансов и страхования (₽169 тыс.), а также в производстве табачных изделий (₽140 тыс.)», — отмечают в Росстате.

По оценкам Минтруда, наибольший рост зарплат — более 20% — зафиксирован в производстве одежды, кожи и изделий из кожи, компьютеров, электронных, оптических и готовых металлических изделий, электрического оборудования и автотранспортных средств, пишет Газета.