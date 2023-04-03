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Россияне сократили сбережения на долгосрочных вкладах до минимума за 10 лет

3 апреля 2023 09:59
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Россияне сократили сбережения на долгосрочных вкладах до минимума за 10 лет

На начало 2023 года россияне хранили на долгосрочных вкладах около 7,92 триллиона рублей, что стало минимумом за последние 10 лет. Об этом сообщает РБК, проанализировавший данные Центробанка.

За прошлый год объем сбережений граждан на депозитах сроком от одного года сократился на 30,4 процента, до 3,45 триллиона рублей. Большее падение зафиксировано в валютных вкладах — по итогам 2022 года в рублевом выражении они уменьшились на 62,4 процента, до 1,18 триллиона рублей. Длинные вклады в российской валюте просели на 24,3 процента, до 6,74 триллиона рублей. С начала пандемии доля долгосрочных депозитов в розничных пассивах банков сократилась в два раза, до 21,6 процента на 1 января текущего года.

На такие настроения вкладчиков повлияли внешние условия, в первую очередь, нестабильность экономической ситуации, объясняет независимый эксперт Ольга Ульянова. «В целом продолжает царить неуверенность граждан в перспективах развития экономики, что не способствует долгосрочным сбережениям», — уточнила она. Помимо психологического фактора, эксперты также отметили, что сжатие сегмента произошло за счет изменения продуктовой линейки кредитных организаций в 2022 году — ставки по краткосрочным рублевым вкладам стали привлекательнее, чем по долгосрочным, пишет Лента.

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