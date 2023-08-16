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Россияне пожаловались на увеличение арендной платы за квартиру

16 августа 2023 11:27
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Россияне пожаловались на увеличение арендной платы за квартиру

Четверть россиян в настоящее время снимают квартиру, 56% из них отметили, что цена на арендное жилье увеличилась за последний год, выяснила СК «Росгосстрах» в ходе опроса. 

Треть опрошенных (34%) считают, что арендная плата за последний год поднялась на 10-15%; еще 32% отмечают рост на 20-25%; 18% — на 30%, а 16% — более чем на 40%.

Более половины респондентов (58%) сейчас платят за съемное жилье от 40 до 60 тысяч рублей в месяц, еще 16% — более 60 тысяч рублей, а 13% — от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Найти жилье с арендной платой ниже 20 тысяч рублей смогли лишь 11% опрошенных арендаторов 

34% респондентов признались, что стоимость аренды для них слишком высока, но других вариантов с жильем у них нет. Еще 30% все-таки пытаются найти более дешевые варианты. Только для 29% респондентов цена за аренду является комфортной, а для 7% цена не имеет значения.

Интересно, что половина (51% арендаторов) торговались с арендодателем по поводу цены на этапе обсуждения условий.

Респонденты рассказали, как оплачивают ЖКХ и Интернет в арендованном жилье:

  • отдельно оплачивают услуги ЖКХ, интернет включен — 33%;
  • платят фиксированную сумму, в которую все включено — 29%;
  • отдельно оплачивают интернет, услуги ЖКХ включены — 22%; 
  • отдельно оплачивают и услуги ЖКХ, и интернет — 16%.

«Повышая цены на аренду, многие владельцы квартир также стараются обновить отделку и устранить все недочеты, чтобы оправдать стоимость. Для этого арендодатели выделяют крупные суммы на ремонтные работы, стараясь сделать квартиру для проживания съемщиков идеальной. Но при этом владельцы квартир не могут предотвратить ситуации, способные навредить имуществу, такие как затопления или пожары. От финансовых расходов в подобных случаях обезопасит страховой полис «Квартира. Фундаментальное решение». С его помощью можно застраховать не только домашнее имущество, но и внутреннюю отделку, инженерное оборудование и конструктивные элементы», — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Серова.

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