россияне после введения санкций стали активнее покупать отечественный алкоголь и шоколад

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На фоне санкций Запада и ухода многих иностранных компаний из РФ россияне стали чаще проявлять интерес к отечественной продукции. Об этом RT рассказали специалисты сферы розничной торговли. Как отмечают аналитики, например, объём продаж российского алкоголя в денежном и количественном выражении превзошёл показатели зарубежных брендов. Кроме того, граждане активно покупают шоколад отечественных производителей. По мнению специалистов, решение целого ряда западных организаций уйти с российского рынка должно сыграть на руку национальным компаниям.

С введением западных санкций против России и уходом многих зарубежных компаний из РФ в стране заметно вырос спрос на ряд продуктов отечественного производства. В частности, речь идёт о кондитерских изделиях и алкогольных напитках. Об этом RT рассказали эксперты оператора фискальных данных (ОФД) сервиса «Контур.Маркет».

По данным компании, с 1 по 15 марта объём продаж российского пива вырос сразу на 42% в рублях и на 9% в количестве чеков по сравнению с аналогичным периодом февраля. При этом зарубежные хмельные напитки показали менее уверенный рост — на 9 и 3% соответственно.

Похожую динамику демонстрирует и крепкий алкоголь. Если продажи отечественной продукции увеличились на 28% в рублях и на 19% в чеках, то иностранной — лишь на 20% и 12% соответственно.

Стремительный рост показателей наблюдается и в сегменте шоколадной продукции. Объём продаж российских сладостей возрос на 24% в рублях и 12% в количестве чеков. Однако, как отмечают аналитики, зарубежные бренды пока демонстрируют более высокие темпы — 34 и 16% соответственно.

«Западные санкции стали катализатором работы по импортозамещению во всех отраслях промышленности, в том числе пищевой. Отечественные производители наращивают темпы поставок, разрабатывают новые продуктовые линейки. Хотя при этом многие зарубежные бренды по-прежнему продаются хорошо и в большом количестве», — рассказал RT руководитель стратегического направления по автоматизации бизнеса СКБ «Контур» Михаил Добровольский.

По его словам, к середине марта продажи росли почти во всех категориях продуктов. Во многом это было связано с опасениями россиян относительно роста цен и желанием многих граждан закупиться впрок, добавил специалист.

Продолжающаяся с конца февраля санкционная риторика Запада в отношении Москвы привела к временному, но значительному ослаблению курса рубля в первой половине марта. Помимо увеличения издержек бизнеса, такая ситуация вызвала эмоциональную реакцию рядовых потребителей, и россияне начали массово скупать продукты питания и непродовольственные товары.

Вместе с тем, по оценкам правительства, в стране сегодня нет предпосылок для возникновения дефицита продуктов. Более того, за счёт высоких объёмов производства продовольствия у страны есть возможность обеспечить внутренние цены ниже, чем на мировом рынке. Об этом ранее заявлял Владимир Путин.

«Продовольственная самодостаточность — это реальное конкурентное преимущество России, и оно должно работать в интересах наших граждан. Мы должны защитить их от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном рынке продовольствия», — подчеркнул президент на совещании по развитию АПК 5 апреля.

За последние годы зависимость России от импортных продуктов питания заметно снизилась, и сегодня страна практически полностью обеспечивает себя по многим видам продовольствия. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, в настоящий момент наименьшая доля импорта отмечается в таких категориях, как мука, крупы, свинина, мясо птицы, колбасные изделия, рыба и морепродукты, а также алкогольные и безалкогольные изделия. При этом уход иностранного бизнеса из России может быть на руку отечественным производителям, считает эксперт.

«На фоне санкций наши компании получают возможность значительно увеличить производство при соответствующих мерах поддержки со стороны правительства. Ведь ранее одним из ограничителей этого являлась высокая доля иностранных компаний в стране. Сейчас появляются перспективы дополнительно нарастить своё присутствие на внутреннем рынке для многих секторов обрабатывающей и пищевой промышленности», — отметил специалист.

Как рассказал RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман, в условиях рынка сокращение производства одним предприятием быстро замещается конкурентами. При этом специалист напомнил о решении российских властей вводить внешнее управление для уходящих из России компаний для сохранения рабочих мест и деятельности предприятий.

«Продовольственная самообеспеченность и локализация производства продуктов питания в следующие пять лет точно вырастет. России очень важно сделать шаги к импортозамещению производства семян, племенного скота, яйца и других критически важных сельхозтоваров. Правильность такой стратегии будет становиться всё очевидней по мере развития продовольственного кризиса в мире», — считает специалист.