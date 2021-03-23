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Россияне не горят желанием перейти на четырехдневку

23 марта 2021 09:26
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Россияне не горят желанием перейти на четырехдневку

За всеобщее введение четырехдневной рабочей недели в 1,5 раза меньше россиян, чем за то, чтобы решение принимал работодатель.

Инициатива перехода на 4-дневную рабочую неделю продолжает обсуждаться в Госдуме, однако ключевой вопрос, что будет с зарплатами, пока без ответа. Судя по комментариям респондентов, именно из-за финансового аспекта решение о переходе на 4-дневку большинство считает необходимым оставить на волю работодателя (47%). 3 из 10 россиян, напротив, за обязательный ввод сокращенной рабочей недели для всех компаний, работающих по графику 5/2.

Недавно предлагалось сократить рабочую неделю только для женщин, однако в отношении того, кто должен принимать решение о снижении количества рабочих дней, государство или работодатель, ответы женщин мало отличаются от ответов мужчин. Больше всего же сторонников того, чтобы оставить право выбора за бизнесом, среди молодежи до 24 лет (54%).

Вопрос же о дополнительных праздничных нерабочих днях на фоне обсуждения 4-дневной рабочей недели показал: 24% россиян за 4-вневку и новые праздники, 26% россиян против и того, и другого, 16% — поддерживают только введение сокращенной рабочей недели, 10% — только новые государственные праздники. Больше всего противников обеих инициатив — среди россиян старше 45 лет (36%): «На что жить будем?» В феврале на вопрос том, на что россияне планируют тратить третий выходной, если 4-дневка будет введена, почти каждый пятый (18%) говорил, что будет искать подработку.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 423
  • Время проведения: 18—22 марта 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов

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