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Россияне назвали желаемый размер накоплений к моменту выхода на пенсию

22 марта 2023 11:54
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россияне назвали желаемый размер накоплений к моменту выхода на пенсию

Большинство россиян хотят выйти на пенсию до 60 лет, причём каждый пятый (особенно среди IT-специалистов и работников транспортной отрасли) планирует сделать это ещё раньше — до 50 лет. Почти все граждане, выходя на пенсию, хотели бы обладать сбережениями, из них каждый третий — от 10 млн рублей. Накопления, аренда недвижимости, негосударственная пенсия — на эти источники дохода люди рассчитывают жить после завершения трудовой деятельности помимо выплат от государства. Таковы результаты совместного исследования рекрутинговой платформы Работа.ру и СберНПФ.

Цель опроса — выяснить, в каком возрасте работники разных отраслей хотели бы выйти на пенсию и какими накоплениями к этому моменту планируют обладать. В опросе приняли участие более 5000 человек из всех регионов России.

Почти половина опрошенных (49%) планируют выйти на пенсию в возрасте 51–60 лет. Чаще всего это работники из сфер производства и агропрома, торговли и транспорта.

Каждый пятый респондент (20%) готов завершить трудовую деятельность в 61–65 лет. В основном это те, кто работает в строительстве и производстве.

Ещё 13% участников исследования рассматривают выход на пенсию после 65 лет. Такой возраст указывали преимущественно респонденты из сферы транспорта, бухгалтерии и ретейла.

Более ранний выход на пенсию рассматривают 18% опрошенных: 3% — до 40 лет, 15% — в возрасте 41–50 лет. Среди тех, кто хотел бы закончить карьеру до 40 лет, в основном сотрудники сферы IT. Возраст 41–50 лет для выхода на пенсию чаще выбирают работники транспорта.

На вопрос «На какие средства вы планируете жить на пенсии» можно было выбрать несколько вариантов ответов. Более половины опрошенных (51%) отметили, что рассчитывают на выплаты от государства. Подобный вариант оказался особенно популярен среди работников производства и агропрома, строительства, образования, бухгалтерии и юриспруденции.

Четверть россиян (26%) рассчитывают жить на накопления из разных источников. Такой подход чаще встречаются у работников IT, транспорта и ретейла.

Ещё 18% участников исследования планируют жить в том числе на доходы от сдачи недвижимости в аренду. Этот вариант характерен для работников отраслей IT, банков и финансов. Столько же намерены жить на свои накопления в НПФ. Об этом чаще говорят представители производства, транспорта и юриспруденции.

11% участников опроса отметили, что их будут поддерживать доходы от инвестиций, а 7% рассчитывают на помощь детей. В варианте «Другое» 8% респондентов чаще всего отмечали, что планируют подрабатывать на пенсии.

Тимур Гилязов, руководитель направления СберНПФ:

«Как показал наш опрос, почти треть россиян (31%) к выходу на пенсию хотели бы накопить более 10 млн рублей. 16% опрошенных остановились на сумме от 5 до 10 млн рублей, 14% будет достаточно 3–5 млн. Отложить от 1 до 3 млн рублей хотели бы ещё 15% участников исследования. Накопить такие деньги вполне реально, особенно если как можно раньше начать формировать пенсионную подушку безопасности. Например, откладывать на будущее вместе со СберНПФ. Отмечу, что наш фонд в эти дни празднует 28-летие, зарекомендовав себя как надёжный НПФ. Свои накопления нам доверили 10 млн россиян»

Теги: Опрос

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