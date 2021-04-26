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Россияне назвали желаемый доход для достойной жизни

26 апреля 2021 13:58
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Россияне назвали желаемый доход для достойной жизни

Больше трети россиян – 38% – считает месячный доход в 50-80 тысяч рублей достаточным для достойной жизни в России. Об этом говорится в исследовании одного из банков, которое приводит РИА Новости.

11% опрошенных хватило бы меньше 50 тысяч, а 9% респондентов хотели бы зарабатывать свыше 200 тысяч рублей ежемесячно.

Больше всего довольных своими доходами – в Москве и Московской области, меньше всего – на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 70% граждан готовы искать подработку, а каждый десятый уже подрабатывает.

Теги: доход доходы

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